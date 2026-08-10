哥倫比亞規模7.4強震 地方首長稱已傳出災情：有人受傷、建築物也受損

美國地質調查所（USGS）網站顯示，哥倫比亞在台灣時間10日晚間8時34分發生芮氏規模7.4強震，震源深度107公里，震央位於該國西北部喬科省（Chocó）聖何塞德爾帕爾馬（San José del Palmar）以東約5公里。

地震初步資訊一度顯示規模6.8，後來上修至7.4。厄瓜多和巴拿馬等周圍國家也可能受到影響。

路透報導，喬科省省長努比雅．卡洛琳娜．科爾多瓦-庫里（Nubia Carolina Cordoba-Curi）在社群媒體X表示：「我們剛剛經歷地震，擔心有餘震。震央在聖何塞德爾帕爾馬，首府基布多（Quibdo）已有人受傷，建築物也受損。我們正在評估災損，很快會發布首份官方報告。」

【中央社／波哥大10日綜合外電報導】

哥倫比亞今天上午發生強烈地震，撼動哥國及其他拉美國家，哥倫比亞首都波哥大和厄瓜多首都基多有多棟建築明顯搖晃，哥國太平洋沿岸的喬可省傳出有人員受傷及災情。

法新社報導，美國地質調查所（USGS）測得的規模為7.4，震央位於哥倫比亞西部，震源深度約100公里。哥倫比亞地質調查所則表示，這起地震規模為6.6。

此次地震遠至北方的巴拿馬也有明顯震感，波哥大有多棟建築進行疏散。

路透社報導，哥倫比亞太平洋沿岸的喬可省（Choco）省長柯多巴－庫里（Nubia Carolina Cordoba-Curi）在社群平台X表示，地震造成人員受傷以及嚴重災損。

她表示：「我們喬可省剛剛經歷一場大地震。我們很擔心餘震。」

「雖然震央位於聖荷西德帕爾馬（San Jose del Palmar）附近，但省會基布多（Quibdo）有人員受傷及建築嚴重受損。我們已展開災損評估，稍後會發布第一份官方報告。」