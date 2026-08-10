NHK民調：高市早苗內閣支持率降至53% 創上任新低

日本放送協會（NHK）最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率降至53%，較7月下滑5個百分點，創2025年秋季上台以來最低紀錄；不支持率則上升6個百分點至33%。從各族群來看，無黨派及50、60多歲民眾的支持率下滑尤其明顯。

NHK於8月7日起連續3天，透過隨機播打市內電話及手機方式，針對日本全國18歲以上民眾進行調查。調查對象共2925人，1205人回答，回答率41%。

調查顯示，高市內閣支持率為53%，較7月下降5個百分點；不支持率為33%，增加6個百分點。這也是高市內閣成立以來最低水準。

至於支持高市內閣的理由，33%受訪者認為「具有執行力」，31%表示「感覺比其他內閣好」，另有17%表示「對政策抱有期待」。

不支持的受訪者中，43%表示「對政策不抱期待」，比例最高；23%認為「無法信任為人」，另有11%表示「不是自己支持政黨所組成的內閣」。

從政黨傾向來看，執政黨支持者對高市內閣的支持率仍達85%，與7月持平；在野黨支持者則下降6個百分點至29%，無黨派族群更下降8個百分點至36%，顯示無黨派選民的支持流失較為明顯。

男女支持率雙雙下滑。男性支持率下降6個百分點至56%，女性則下降2個百分點至48%，是高市內閣成立以來，女性支持率首度跌破50%。

年齡層方面，50多歲以下民眾的支持率約在60%至65%，60多歲以上則僅約40%。與7月相比，50多歲族群支持率大減10個百分點，60多歲族群更下滑14個百分點。

此外，NHK也針對7月28日發生的熊本地震詢問民眾對政府應對的評價。結果顯示，11%表示「非常肯定」、56%「某種程度肯定」，正面評價合計67%；回答「不太肯定」及「完全不肯定」則分別為21%及6%。

對於自己居住地區可能發生大地震的憂慮，28%表示「非常擔心」，47%「某種程度擔心」；回答「不太擔心」及「完全不擔心」則分別為19%及3%。

在經濟政策方面，日本政府決定自2027年4月起，為期2年將食品消費稅率降至1%，並向中低所得者發放相當於1%的補助。民調顯示，49%受訪者贊成這項措施，39%反對，另有12%表示不知道或未回答。

其中，執政黨支持者有63%贊成；無黨派族群的贊成與反對比例均在40%左右；在野黨支持者則有42%贊成、51%反對。

另一方面，為遏止歷史性的日圓貶值，日美貨幣主管機關日前聯手進行外匯市場干預。調查顯示，12%受訪者「非常肯定」這項措施，41%「某種程度肯定」，合計53%；另有30%「不太肯定」、7%「完全不肯定」。