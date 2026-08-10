大陸軍力快速擴張 美官員：拒止嚇阻維持印太現狀

美國戰爭部次長柯伯吉表示，美國非常清楚中國軍事現代化的現實，正透過外交、強化自身軍力及與盟友夥伴合作等多層次方式因應，透過「拒止嚇阻」，防止任何國家成為區域霸權。

柯伯吉（Elbridge Colby）今天在馬尼拉出席由智庫Stratbase主辦的座談會，回答有關中國軍力快速擴張及對第一島鏈國家施壓的提問時表示，美國對中國軍事現代化的情勢「非常清楚」，並已直接向中國對口官員表達看法。

他說，美國的戰略是透過「強大、清楚且靜默」（strong, clear and quiet）的方式因應相關情勢，以實力促進和平。

柯伯吉指出，美國政策包含多個層面，包括與北京進行相互尊重的對話，並清楚表明美國追求的是「可促進亞洲現狀的力量平衡」。

在軍事層面，柯伯吉表示，美國政府向國會提出高達1.5兆美元的國防預算案，盼進一步提升並延續美軍軍事能力。

他強調，美國策略的另一重要部分是與盟友及夥伴合作，包括菲律賓、日本、澳洲及韓國等國。美國的目標是協助區域國家維持獨立與自主，並具備捍衛自身自主性的能力。

針對「拒止嚇阻」（deterrence by denial）戰略，柯伯吉表示，美國並非試圖主導整個區域，而是要「拒止任何國家成為區域霸權」，並強調「拒止」是一個防禦性概念，美國軍事戰略是以捍衛現狀為核心，而非採取侵略政策。

談及中國軍力發展，柯伯吉表示，美國注意到中國「非比尋常的軍事現代化」（extraordinary military modernization），但警告，如果任何國家試圖在印太地區的空中及海洋環境投射力量，都將面對「世界上最好的軍隊」。

柯伯吉說，外界不應受到貶損美軍能力的消息誤導，因為美軍已準備好執行總統交付的優先任務。

被問及如果菲中在南海發生衝突，美軍多久可以馳援，柯伯吉回應，他不會針對特定情境作推測，但強調美菲聯盟「堅如磐石」，美菲正密切合作，透過軍事演習、能力建構，打造「迅速支援菲律賓防衛」的能力。

柯伯吉澄清，美菲「共同防禦條約」（MDT）並非針對某一個國家，而是為協助菲律賓維護獨立與安全。