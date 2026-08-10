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泰前國會議員槍殺地方官員！犯案後致電網路直播主持人 揭行兇過程

中央社／ 曼谷10日專電
泰國暖武里府發生一起槍擊事件，一名泰國保全人員在現場查看一輛汽車。歐新社
泰國暖武里府發生一起槍擊事件，一名泰國保全人員在現場查看一輛汽車。歐新社

泰國暖武里府行政機構（PAO）主席通猜今天遭槍殺身亡，槍手為當地知名政治人物、前國會議員查隆。查隆犯案後，隨即致電正在網路直播的節目主持人、前記者安查莉，並在通話中坦承開槍，兩人通話約13分鐘，全程在網路直播。

泰國曼谷郊區暖武里府（Nonthaburi）行政機構主席通猜（Thongchai Yenprasert）今天上午在當地政府大樓外遭槍殺，送醫後宣告不治。槍手隨後向警方自首，其身分為暖武里府前國會議員查隆（ChalongReawraeng），目前正在警局接受調查。

泰詢問者（Thai Enquirer）今天報導，查隆涉嫌槍殺通猜後，向警方自首。據稱，查隆在通猜準備離開政府大樓時接近其車輛，敲擊車窗，通猜搖下車窗與他交談後，查隆隨即開槍射擊。

警方表示，查隆犯案後，致電正在網路上直播的前記者安查莉（Anchalee Paireerak），並告訴她，他剛向通猜開槍，兩人長達約13分鐘的通話片段仍在網路上流傳。

根據直播影片，安查莉在節目中接起電話後，先說：「我待會兒再打給你，出事了嗎？說吧，怎麼回事？」影片中未播出查隆的談話，但安查莉的表情相當震驚。

安查莉說：「他死了嗎？你朝他的頭部開槍嗎？你必須待在那裡等警察，不要離開。」

影片顯示，安查莉得知對方開槍後，持續勸說查隆不要離開現場，並要求他待在原地，等警察到場。

查隆在電話中表示，他是在暖武里府行政機構主席辦公室開槍，並稱自己開了4至5槍，之後步行離開現場。安查莉則一再要求他放下武器、坐下等待警方到場，並在聽見警方抵達後，透過電話向員警說明過程。

通話結束後，安查莉在直播中表示，查隆與她相識多年，過去一直是她的消息來源之一。

標準報（The Standard）報導，安查莉今天下午抵達警局與查隆會面，面對媒體提問並未回應，僅說「讓我先進去一下」，隨後即進入偵訊室。

泰詢問者報指出，查隆稍早向記者表示，自己無意殺害通猜，並聲稱，他因生病與醫療費用陷入財務困境，要求通猜償還1100萬泰銖（約新台幣1074萬元）的借款，卻遭到拒絕。

查隆表示，通猜拒絕還款後動怒，並推了他一把，隨後走向自己的車輛；查隆跟上並手持槍枝敲打車窗，但直到通猜的司機拔出武器後，他才開火。該名司機亦受重傷。

警方尚未證實查隆的說法，事件仍在調查中。

網路直播 泰國 曼谷

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