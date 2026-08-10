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原爆典禮座位安排掀議 長崎市長：台灣是重要夥伴 盼獲理解

中央社／ 東京10日專電
日本西南部長崎市和平公園舉行儀式，紀念該市遭原子彈轟炸81周年，長崎市長鈴木史朗在儀式上發表演說。歐新社
日本西南部長崎市和平公園舉行儀式，紀念該市遭原子彈轟炸81周年，長崎市長鈴木史朗在儀式上發表演說。歐新社

駐日代表李逸洋因不滿長崎原爆和平紀念典禮的座位安排，9日缺席典禮。長崎市長鈴木史朗今天回應表示，台灣是重要的夥伴，在典禮前已秉持誠意，鄭重且有禮地應對，將努力爭取台灣方面理解長崎市的處理方式。

朝日新聞、時事通信社、NHK報導，鈴木史朗下午接受媒體採訪時表示，「台灣是重要的夥伴，長崎市也十分珍惜與台灣之間的聯繫。對於台灣繼去年之後，今年再次以台灣原爆受害者代表的身分出席典禮，我們由衷表示感謝，並一直秉持誠意，鄭重且有禮地予以接待。」

對於台灣方面提出的抗議，鈴木史朗表示，市府將確認相關內容，並持續說明長崎市的處理方式，「努力讓台灣方面理解」。

長崎市9日舉行原爆犧牲者慰靈和平祈念典禮。台灣方面不滿駐日代表的座位被安排在外交使節團區域之外，認為相關安排不符合台灣代表應有的待遇，因此李逸洋決定不出席，以示抗議，改由駐福岡經濟文化辦事處處長出席。

鈴木表示，典禮並沒有設置所謂的「外交使節區」，而是設有供各國大使、國際機構等海外出席人士就座的「海外區」，台灣也被安排在這個區域內。他並表示，市府認為並未對台灣採取差別待遇。

根據長崎市政府，今年為台灣方面安排的座位區域與去年相同，屬於「海外席」。該區域主要安排無法容納於「特別貴賓席」的外交使節、國際機構等人士就座；「特別貴賓席」則包括日本首相高市早苗及各國駐日大使等人。

長崎市每年主要依據日本外務省官網公布的「駐日外國公館名單」，以及在聯合國設有代表團的國家等寄發典禮邀請函。由於日本與台灣沒有正式外交關係，因此市府並未向台灣寄發邀請函。不過，台灣方面主動表達出席意願後，長崎市與去年一樣同意台灣方面參加典禮。

市府表示，典禮舉行前已向台灣方面說明座位將安排在「海外席」。這項安排也是因應台灣方面希望以「旅居台灣的原爆受害者代表」身分參加典禮的意願。

長崎 和平 台灣

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