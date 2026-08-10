美戰爭部次長：美盼夥伴加強國防 以實力建構和平

美國戰爭部次長柯伯吉今天表示，美國希望區域安全夥伴加強國防投入、強化自身防衛能力，共同承擔區域安全責任，並強調唯有以實際軍力建立可信嚇阻，才能確保和平。

柯伯吉（Elbridge Colby）今天在馬尼拉出席由智庫Stratbase主辦的座談會時表示，美國正推動更務實的區域安全夥伴關係，要求盟友及夥伴增加國防投資、為自身安全承擔更多責任。

他說，真正能產生嚇阻作用的，不是發表外交聲明或成立工作小組，而是已經部署到位的硬實力，以及必要時展現運用這些力量的政治意志。

柯伯吉表示，美國要求盟友及夥伴增加投入，並非代表美國放棄盟友，而是希望建立以共同責任、共同利益及實質能力為基礎的真正夥伴關係，「夥伴越強大，嚇阻力就越強大。」

談到區域多邊安全合作，柯伯吉以越南、馬來西亞為例指出，美國與兩國正以「彈性現實主義」（flexible realism）推動合作，不把意識形態擺在前面，而是聚焦共同利益，包括推動實際的海域態勢感知，以及提供保護主權權利、抵抗外部侵擾所需的硬實力工具。

他補充，美國與菲律賓的合作同樣著重實質軍事能力。美菲同盟正在進行軍事現代化，包括共同投資具韌性的基礎設施、訓練先進能力，並讓「加強國防合作協議」（EDCA）據點實際發揮作用。

柯伯吉表示，美國正與願意承擔自身責任的國家強化前沿部署及軍事互通性，並在西太平洋建立分散部署的戰區後勤及預置資產，確保能在關鍵地區維持具實戰可信度的軍力。

他強調，美國追求的是透過實力建立和平，藉由部署具實戰能力的軍力，使侵略變得不可行，並在印太維持有利且持久的力量平衡。