美國正撤出亞洲？美官員反駁「不符實情」 強調擴大盟友合作維持印太平衡

面對外界對於美國是否正「脫離亞洲」的疑慮，美國戰爭部次長柯伯吉今天強調，美國並未從亞洲撤退，反而正擴大前沿部署以及與盟友之間的安全合作，以強化嚇阻力，維持印太力量平衡。

美國與伊朗戰事持續，亞洲部分美國盟友及夥伴擔憂，若中東戰事延長，可能削弱美國因應中國在印太地區擴張的能力。

柯伯吉（Elbridge Colby）今天在馬尼拉出席由智庫Stratbase主辦的座談會，明確反駁美國正退出亞洲的說法，指出外界所謂美國「衰退」或「脫離亞洲」的說法，與實際情況不符。

他說：「我們正在以且具資源的部署，取代過去數十年間空洞、僅具象徵性的接觸，並根據實際的結構性現實進行調整。」

柯伯吉指出，美國國防戰略的重點之一，是沿第一島鏈維持「拒止防禦」（denial defense）態勢，讓潛在侵略難以實現，使升高衝突的代價更高。

他補充，美國正與願意承擔更多責任的盟友及夥伴強化協同作戰能力，而美國要求盟友及夥伴增加國防投資、為自身安全承擔更多責任，並非代表美國放棄盟友，而是建立真正的夥伴關係，「當夥伴更強大，嚇阻力也會更強大」。

談到菲律賓，柯伯吉表示，美菲聯盟正在推動「歷史性的現代化」進程，雙方共同投資具韌性的基礎設施、訓練先進軍事能力，並推動「加強國防合作協議」（EDCA）據點的實際運作。

他指出，菲律賓正加強自身防衛能力，增加軍方及海巡現代化投資，美方則以具體支援配合，包括以輪調方式部署4艘快速反應巡邏艦，與菲律賓海巡隊共同巡邏菲律賓專屬經濟區。

柯伯吉並說，美國的目標不是在印太建立霸權，而是透過與區域國家建立務實的安全夥伴關係，維持有利的力量平衡，讓侵略變得不可行，最終以實力確保和平。