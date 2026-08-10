廣島可以、長崎卻不行？我駐日代表李逸洋不滿「遭矮化」拒出席原爆典禮

繼廣島之後，美國於1945年8月9日又對長崎投下了第二枚原子彈。周日（8月9日）日本長崎市舉行81周年紀念儀式，祈念和平。許多外國使節蒞臨參加。

不過，台灣駐日代表李逸洋卻發表聲明拒絕出席今年的活動，理由是長崎市政府將台灣代表的座位安排於使節團的區域之外，質疑這是「刻意矮化台灣國格與地位」。台灣政府決定降低參與的官員層級，改由福岡分處長陳銘俊代表出席。

李逸洋批評長崎市政府「態度親中」、「屈從中國意志」，「不知其錯誤決策已成為中國對台實施法律戰『台灣非國家、無主權，是中國的一部分』的執行工具。」

李逸洋並指，去年台灣官員首度受邀參加長崎和平紀念儀式，當時長崎市政府就把台灣代表安排在「國際非政府組織區」，但台方為了把握機會向世界宣示和平決心，選擇「忍辱出席」，並在會後發聲明指「中國的打壓才是幕後黑手」。過去一年，台灣代表也多次向長崎市政府溝通，但今年長崎市仍未能給予台灣應有的待遇。

據《每日新聞》、《朝日新聞》等日媒報導，長崎市政府回應表示，台灣代表的座位安排與去年相同，並不存在刻意降低層級的意圖，指首相高市早苗以及各國駐日大使所坐的「特別來賓席」座位有限，因此將無法容納進該席位的其他海外人士安排於「海外席」。

中央社等台媒則指出，在9日的長崎和平儀式前，李逸洋6日在廣島市出席另一場和平紀念儀式，但廣島市政府將他安排在外交使節團所在區域。

據悉，中國沒有派代表出席以上兩次反對核爆、呼籲和平的活動。

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