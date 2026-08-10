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深入俄國1000公里…烏克蘭無人機襲擊俄煉油廠！至少13死39傷

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄國韃靼石油（Tatneft）旗下位於韃靼自治共和國下卡姆斯克市TANECO煉油廠10日遭烏克蘭無人機襲擊。路透
俄國韃靼石油（Tatneft）旗下位於韃靼自治共和國下卡姆斯克市TANECO煉油廠10日遭烏克蘭無人機襲擊。路透

烏克蘭10日出動無人機攻擊俄羅斯中部的韃靼自治共和國，造成至少13死39傷，其中一名死者是孩童。這是俄烏戰爭4年多來烏軍造成最多人死亡的單次攻擊之一。

路透報導，韃靼自治共和國下卡姆斯克市（Nizhnekamsk）市長別利亞耶夫10日表示，烏克蘭無人機襲擊當地工業和民用設施，社群媒體X流傳遭空襲現場冒出濃煙畫面。

BBC指出，下卡姆斯克市距離烏克蘭邊境超過1100公里。遇襲煉油廠是俄國韃靼石油（Tatneft）旗下TANECO煉油廠，這座煉油廠今年6月也曾遭到襲擊。

俄國別爾哥羅德州9日也遭烏克蘭空襲，已知有5人死亡。俄國外交部無任所大使米洛什尼克針對別爾哥羅德州和下卡姆斯克市相繼遇襲表示：「一連串赤裸裸的恐怖攻擊正在發生。光是過去兩天，這兩起事件造成的平民傷亡就已超過80人。」

烏克蘭總統澤倫斯基和烏國官員尚未對空襲下卡姆斯克市發表談話。

烏克蘭 俄國 無人機 俄羅斯 俄烏戰爭 空襲

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