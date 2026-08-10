因應北韓軍俄烏戰經驗 美國南韓年度聯合軍演加強無人機電戰

美國與南韓今天宣布，年度「乙支自由護盾」聯合軍演將於17至27日舉行，考量到北韓軍人已從烏克蘭戰場獲得經驗，今年演訓將包括如何反制無人機、衛星定位干擾及網路攻擊。

路透社報導，韓美聯合司令部（Combined Forces Command）、聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）暨駐韓美軍（U.S. Forces Korea）公關主任唐納（Ryan Donald）上校在記者會上表示，這次演習反映戰爭型態的轉變，例如越來越加強使用無人系統、電戰及網路攻擊。

他指出，北韓士兵曾被派往烏克蘭作戰，並把在當地所獲經驗帶回北韓，這改變了平壤作戰能力，因此今年的「乙支自由護盾」特別針對這份威脅進行演訓。

根據雙方聲明，這場年度聯合軍演除了將檢驗作戰行動，還將支援南韓政府的緊急應變演練。

南韓聯合參謀本部公報室長張道英（Jang Doyoung，譯音）上校在記者會上表示，今年演習將有約1萬8000名南韓軍人參與，規模與往年相當。

唐納則強調，這次演習將嚴格聚焦在朝鮮半島面臨的威脅，以及南韓的防衛。

北韓不顧聯合國安全理事會（United Nations Security Council）制裁，持續發展核子武器、彈道飛彈、巡弋飛彈、火砲及其他傳統武器系統，上週還朝海上發射1枚短程彈道飛彈。