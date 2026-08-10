聽新聞
0:00 / 0:00

因應北韓軍俄烏戰經驗 美國南韓年度聯合軍演加強無人機電戰

中央社／ 首爾10日綜合外電報導
南韓聯合參謀本部公關主任張道永上校（左中）與聯合國軍司令部、韓美聯合司令部及駐韓美軍公關主任瑞安·唐納德上校（右中）在國防部就乙支自由之盾2026演習舉行新聞發布會。美聯社
南韓聯合參謀本部公關主任張道永上校（左中）與聯合國軍司令部、韓美聯合司令部及駐韓美軍公關主任瑞安·唐納德上校（右中）在國防部就乙支自由之盾2026演習舉行新聞發布會。美聯社

美國與南韓今天宣布，年度「乙支自由護盾」聯合軍演將於17至27日舉行，考量到北韓軍人已從烏克蘭戰場獲得經驗，今年演訓將包括如何反制無人機、衛星定位干擾及網路攻擊。

路透社報導，韓美聯合司令部（Combined Forces Command）、聯合國盟軍指揮部（United Nations Command）暨駐韓美軍（U.S. Forces Korea）公關主任唐納（Ryan Donald）上校在記者會上表示，這次演習反映戰爭型態的轉變，例如越來越加強使用無人系統、電戰及網路攻擊。

他指出，北韓士兵曾被派往烏克蘭作戰，並把在當地所獲經驗帶回北韓，這改變了平壤作戰能力，因此今年的「乙支自由護盾」特別針對這份威脅進行演訓。

根據雙方聲明，這場年度聯合軍演除了將檢驗作戰行動，還將支援南韓政府的緊急應變演練。

南韓聯合參謀本部公報室長張道英（Jang Doyoung，譯音）上校在記者會上表示，今年演習將有約1萬8000名南韓軍人參與，規模與往年相當。

唐納則強調，這次演習將嚴格聚焦在朝鮮半島面臨的威脅，以及南韓的防衛。

北韓不顧聯合國安全理事會（United Nations Security Council）制裁，持續發展核子武器、彈道飛彈、巡弋飛彈、火砲及其他傳統武器系統，上週還朝海上發射1枚短程彈道飛彈。

北韓 俄烏 南韓 軍演 演習

延伸閱讀

「最多5萬名北韓軍人將部署至俄羅斯」 澤倫斯基籲南韓和基輔進一步合作

伊朗戰爭掏空美軍火庫！紐時：台海戰力遭抽調 中國盤算華府家底

紐時：台灣拚無人機大軍打造「地獄景象」專家揭關鍵弱點

Genians：北韓駭客用AI製釣魚誘餌、自動化網攻

相關新聞

深入俄境千里！烏無人機襲俄煉油廠 至少13死

烏克蘭十日出動長程無人機空襲距其邊境逾一千公里的俄羅斯中部韃靼共和國石油工業重鎮下卡姆斯克，造成至少十三人死亡、七十五人受傷。這是兩年多來俄羅斯境內死傷最慘重的烏克蘭單次攻擊，也顯示烏軍無人機打擊範圍持續深入俄國腹地。

哥倫比亞強震...至少20棟建築倒塌多人受困 多座機場航班停飛

英國天空新聞報導，哥倫比亞發生芮氏規模7.4強震，美聯社和路透多間外媒陸續發布災情相關照片，社群媒體X也傳出建築物倒塌的短片。哥倫比亞多座機場航班停飛。美國海嘯預警中心並未發布海嘯相關警報。

哥倫比亞規模7.4強震 地方首長稱已傳出災情：有人受傷、建築物也受損

美國地質調查所（USGS）網站顯示，哥倫比亞在台灣時間10日晚間8時34分發生芮氏規模7.4強震，震源深度107公里，震央位於該國西北部喬科省（Chocó）聖何塞德爾帕爾馬（San José del Palmar）以東約5公里。

劍指美國 傳習近平見外賓常痛批日本

日經亞洲九日報導，中日去年底因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續拉鋸至今，北京持續在外交、安全與貿易等領域對東京施壓，未見減弱跡象。分析人士指出，此舉不僅是針對日本，更劍指美國，盼削弱由華府主導的亞洲秩序。

哥倫比亞西部強震釀至少77死 新政府面臨嚴峻考驗

哥倫比亞西部今天清晨發生強震，造成多座城市建築物倒塌、許多民眾被困於瓦礫堆中，目前已確認至少77人死亡

深入俄國1000公里…烏克蘭無人機襲擊俄煉油廠！至少13死39傷

烏克蘭10日出動無人機攻擊俄羅斯中部的韃靼自治共和國，造成至少13死39傷，其中一名死者是孩童。這是俄烏戰爭4年多來烏軍造成最多人死亡的單次攻擊之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。