「美國絕沒有退出亞洲而是扎根」 美戰爭部次長：盟友須扛防務責任

美國戰爭部次長柯伯吉今天表示，美國並沒有退出亞洲，而是正在此處「紮根」，以維持印太地區有利的權力平衡，但也希望其夥伴能為自身防務負起更多責任。

路透社報導，柯伯吉（Elbridge Colby）為消除外界對華府可靠性的疑慮，重申美國對印太地區的重視，呼籲夥伴分擔更多責任，並強調應建立「夥伴關係，而非依賴關係」。

柯伯吉在菲律賓馬尼拉發表演說時指出：「美國絕對沒有要退出亞洲。我們沒有要離開；事實上，我們正在紮根，以確保在最重要的地方維持有利的權力平衡。」

他表示，要維持印太地區有利的權力平衡，就必須「沿著第一島鏈採取拒止嚇阻態勢」，他還指出，美國正加強對該地區的軍事投入。

第一島鏈意指從日本向南延伸，經台灣、菲律賓至婆羅洲（Borneo）一帶的區域。

他提及這項戰略不能單靠美國軍力，並表明盟友也應增加安全方面的投入。

柯伯吉表示：「當我們要求盟友夥伴承擔更多，增加自身防務投入，並為自身主權安全負起責任時，我們並非發出棄之不顧的訊號。我們尋求夥伴，而非受保護國。」

他還說：「當我們的夥伴強大時，嚇阻力量就會更強大。」