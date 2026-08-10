聽新聞
0:00 / 0:00

「美國絕沒有退出亞洲而是扎根」 美戰爭部次長：盟友須扛防務責任

中央社／ 馬尼拉10日綜合外電報導
美國戰爭部次長柯伯吉今天表示，美國並沒有退出亞洲，而是正在此處「紮根」，以維持印太地區有利的權力平衡，但也希望其夥伴能為自身防務負起更多責任。資料照。路透
美國戰爭部次長柯伯吉今天表示，美國並沒有退出亞洲，而是正在此處「紮根」，以維持印太地區有利的權力平衡，但也希望其夥伴能為自身防務負起更多責任。資料照。路透

美國戰爭部次長柯伯吉今天表示，美國並沒有退出亞洲，而是正在此處「紮根」，以維持印太地區有利的權力平衡，但也希望其夥伴能為自身防務負起更多責任。

路透社報導，柯伯吉（Elbridge Colby）為消除外界對華府可靠性的疑慮，重申美國對印太地區的重視，呼籲夥伴分擔更多責任，並強調應建立「夥伴關係，而非依賴關係」。

柯伯吉在菲律賓馬尼拉發表演說時指出：「美國絕對沒有要退出亞洲。我們沒有要離開；事實上，我們正在紮根，以確保在最重要的地方維持有利的權力平衡。」

他表示，要維持印太地區有利的權力平衡，就必須「沿著第一島鏈採取拒止嚇阻態勢」，他還指出，美國正加強對該地區的軍事投入。

第一島鏈意指從日本向南延伸，經台灣、菲律賓至婆羅洲（Borneo）一帶的區域。

他提及這項戰略不能單靠美國軍力，並表明盟友也應增加安全方面的投入。

柯伯吉表示：「當我們要求盟友夥伴承擔更多，增加自身防務投入，並為自身主權安全負起責任時，我們並非發出棄之不顧的訊號。我們尋求夥伴，而非受保護國。」

他還說：「當我們的夥伴強大時，嚇阻力量就會更強大。」

盟友 戰爭 印太

延伸閱讀

劍指中俄！傳美國國防部祕密改寫核戰略 川普將握更多核武選項

伊朗戰爭掏空美軍火庫！紐時：台海戰力遭抽調 中國盤算華府家底

美伊戰火下沙土巴3國簽防禦協定 背後意涵一次看

秀「美語老師」 招雙重隱憂

相關新聞

深入俄境千里！烏無人機襲俄煉油廠 至少13死

烏克蘭十日出動長程無人機空襲距其邊境逾一千公里的俄羅斯中部韃靼共和國石油工業重鎮下卡姆斯克，造成至少十三人死亡、七十五人受傷。這是兩年多來俄羅斯境內死傷最慘重的烏克蘭單次攻擊，也顯示烏軍無人機打擊範圍持續深入俄國腹地。

哥倫比亞強震...至少20棟建築倒塌多人受困 多座機場航班停飛

英國天空新聞報導，哥倫比亞發生芮氏規模7.4強震，美聯社和路透多間外媒陸續發布災情相關照片，社群媒體X也傳出建築物倒塌的短片。哥倫比亞多座機場航班停飛。美國海嘯預警中心並未發布海嘯相關警報。

哥倫比亞規模7.4強震 地方首長稱已傳出災情：有人受傷、建築物也受損

美國地質調查所（USGS）網站顯示，哥倫比亞在台灣時間10日晚間8時34分發生芮氏規模7.4強震，震源深度107公里，震央位於該國西北部喬科省（Chocó）聖何塞德爾帕爾馬（San José del Palmar）以東約5公里。

劍指美國 傳習近平見外賓常痛批日本

日經亞洲九日報導，中日去年底因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續拉鋸至今，北京持續在外交、安全與貿易等領域對東京施壓，未見減弱跡象。分析人士指出，此舉不僅是針對日本，更劍指美國，盼削弱由華府主導的亞洲秩序。

哥倫比亞西部強震釀至少77死 新政府面臨嚴峻考驗

哥倫比亞西部今天清晨發生強震，造成多座城市建築物倒塌、許多民眾被困於瓦礫堆中，目前已確認至少77人死亡

深入俄國1000公里…烏克蘭無人機襲擊俄煉油廠！至少13死39傷

烏克蘭10日出動無人機攻擊俄羅斯中部的韃靼自治共和國，造成至少13死39傷，其中一名死者是孩童。這是俄烏戰爭4年多來烏軍造成最多人死亡的單次攻擊之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。