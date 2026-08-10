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大規模攻擊！烏克蘭無人機深入俄國逾千公里 官員稱釀12死39傷

中央社／ 莫斯科10日綜合外電報導

烏克蘭出動無人機，攻擊俄羅斯中部的韃靼自治共和國（Tatarstan），造成至少12死39傷，這是烏軍在持續逾4年的戰爭中造成最多人死亡的單次攻擊之一。

法新社報導，地方新聞處今天發布聲明表示，根據最新消息，工業城市下卡姆斯克（Nizhnekamsk）的無人機襲擊事件已導致12人死亡、39人受傷。

韃靼自治共和國距烏克蘭邊界逾1000公里，盛產能源，擁有多座大型煉油廠，而煉油廠已成為烏克蘭近期報復性打擊的目標。

社群媒體上未經證實的畫面顯示，下卡姆斯克市附近一處石油設施冒出大量黑煙。

韃靼自治共和國稍早通報遭遇烏克蘭「大規模」無人機攻擊。俄羅斯國防部則表示，夜間一共擊落456架烏克蘭無人機，但未提及有多少無人機抵達目標。

根據地方官員的說法，俄羅斯邊境貝爾哥羅德州（Belgorod）也有一名女性命喪烏克蘭的攻擊。

與此同時，烏克蘭空軍表示，俄軍夜間出動126架無人機進行攻擊。

在烏克蘭前線附近，俄羅斯砲擊烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）一座村莊，造成5人死亡。另外，俄軍也以無人機襲擊前線赫松州（Kherson），一輛計程車被擊中，導致一名男性死亡。

聯合國（UN）指出，俄烏雙方今年顯著增加遠程攻擊行動，導致平民死亡人數遽增。

烏克蘭 無人機 俄羅斯 俄烏戰爭

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