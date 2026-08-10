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馬來西亞外長：緬甸願接回5000難民 安排船隻遣返

中央社／ 吉隆坡10日專電
馬來西亞外交部長穆罕默德哈山今天強調，緬甸已表達願意接回經大馬確認列為遣返的5000名緬甸難民，並可安排船隻將他們送返緬甸。資料照。美聯社
馬來西亞外交部長穆罕默德哈山今天強調，緬甸已表達願意接回經大馬確認列為遣返的5000名緬甸難民，並可安排船隻將他們送返緬甸。資料照。美聯社

馬來西亞難民議題升溫，要求驅逐洛興雅人的呼聲引發關注。馬來西亞外交部長穆罕默德哈山今天強調，緬甸已表達願意接回經大馬確認列為遣返的5000名緬甸難民，並可安排船隻將他們送返緬甸。

新海峽時報（New Straits Times）報導，穆罕默德哈山（Mohamad Hasan）出席第59屆東協日慶祝活動後表示，相關遣返方案由內政部研究，外交部則將協助兩國磋商，但關鍵仍在這5000名難民的人身安全，包括送返緬甸後是否安全，以及可能面臨何種處境，都須納入考量。

他指出，目前尚未訂定遣返時間表，待完成必要的身分審查程序後，應儘速展開遣返。這批難民來自緬甸不同族群，並非全是洛興雅人。

聯合國難民署（UNHCR）官網數據顯示，目前在大馬登記的緬甸難民及尋求庇護者共有19萬3824人，其中包括12萬6144名洛興雅人（Rohingya）、1萬5774名欽族人（Chin），以及3萬3002名來自衝突地區或因遭受迫害而逃離緬甸的其他族群人士。

此外，另有約2萬1776名難民與尋求庇護者來自超過50個國家，多因戰爭與迫害流離失所，前往大馬避難。緬甸難民也是目前馬來西亞人數最多的難民群體。

馬來西亞並非1951年「難民地位公約」締約國，難民與尋求庇護者在當地面臨身分與居留等問題。另一方面，大馬近年持續藉由科技執法模式，加強取締非法入境及逾期居留的外籍人士。

穆罕默德哈山認為，難民問題是東協共同責任，尤其緬甸持續動盪，迫使當地民眾逃離家園。大馬希望以「5點共識」繼續作為東協處理緬甸問題的核心機制，並敦促緬甸落實相關承諾。

緬甸軍方2021年2月1日發動政變奪權後，局勢持續動盪。由於緬甸軍政府未遵守與東南亞國家協會（ASEAN）達成的「5點共識」，東協也限制緬甸派政治代表出席高層會議。

「5點共識」包括「暴力須立即停止，各方展現最大自制」、「各方應展開建設性對話，尋求有利人民的和平解決之道」、「東協將成立主席特使團促進對話」、「東協將對緬甸提供人道援助」、「特使團將赴緬甸與各方會商」。

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