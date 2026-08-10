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泰國頻傳槍響…前議員槍殺地方官員 落網稱討千萬債未果才開槍

中央社／ 曼谷10日專電
暖武里府行政機構主席通猜在該機構辦公室遭槍擊後，救援人員正對其進行心肺復甦（CPR）。路透社
暖武里府行政機構主席通猜在該機構辦公室遭槍擊後，救援人員正對其進行心肺復甦（CPR）。路透社

泰國地方政府大樓外今天發生槍擊案。泰媒指出，暖武里府行政機構（PAO）主席通猜，在行政大樓外遭當地知名政治人物、前議員查隆開槍，送醫後宣告不治。查隆供稱，開槍是因為通猜拒絕償還他約1100萬泰銖債務。

曼谷郊區暖武里府（Nonthaburi）地方政府大樓今傳槍響，據曼谷郵報（Bangkok Post）等當地媒體報導，槍手是暖武里府前國會議員查隆（Chalong Reawraeng），已遭警方逮捕。

暖武里府日前才發生校園槍擊案，這起地方官員的槍擊案件受到極大關注。

綜合泰媒報導，槍擊案發生於暖武里府行政機構行政大樓外，前議員查隆上午11時（台灣時間12時）朝行政機構主席通猜（Thongchai Yenprasert）開槍，通猜送醫後宣告不治。

BBC指出，通猜於1984年加入泰國警界，曾在暖武里府多個警察局擔任副局長及局長等職務，2004年出任暖武里府行政機構主席，長年活躍於地方行政與公共事務。

據悉，查隆是隔著一輛黑色轎車的車窗，朝車內的人開槍，另有媒體報導的影片顯示，他事後將手槍收入口袋後步行離開現場。

警方表示，查隆曾致電正在直播的電視台主播安查莉（Anchalee Paireerak），並告訴她，他剛向通猜開了大約五槍。

安查莉勸他放下武器、保持冷靜並留在現場等待警方，電視台員工則同步聯繫警局。

查隆還告訴她，通猜拒絕償積欠他的1100萬泰銖（約新台幣1074萬元），因此才決定向他開槍。

民族報（The Nation）指出，查隆說，通猜表示沒錢償還這筆債務，激怒了他，最終使他決定開槍。警方已封鎖現場，並對這起事件進行調查。

查隆是暖武里府知名的政治人物，曾擔任泰國公民黨（Thai Citizen Party）議員，後來加入為泰黨（Pheu Thai）。2023年，他代表泰自豪黨（Bhumjaithai）候選人的身分參選，但最終落敗。

泰國 討債 議員 槍擊

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