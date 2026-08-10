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英海軍無人艇爆資安疑慮 攝影機曾向大陸IP傳送訊號

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
英國皇家海軍使用的K3 Scout無人水面艇爆出資安疑慮。英媒披露，艇上部分攝影機零組件由大陸製造，調查發現相關攝影機曾向大陸境內IP位址傳送確認設備已連網並正常運作的訊號。圖／截自Kraken Technology官方YouTube
英國皇家海軍使用的K3 Scout無人水面艇爆出資安疑慮。英媒披露，艇上部分攝影機零組件由大陸製造，調查發現相關攝影機曾向大陸境內IP位址傳送確認設備已連網並正常運作的訊號。圖／截自Kraken Technology官方YouTube

英國皇家海軍使用的K3 Scout無人水面艇爆出資安疑慮。英媒披露，艇上部分攝影機零組件由大陸製造，調查發現相關攝影機曾向大陸境內IP位址傳送確認設備已連網並正常運作的訊號。英國國防部發現漏洞後，已關閉攝影機所有連網功能，但強調目前沒有證據顯示敏感資料或國防系統遭外洩。

據英國《每日電訊報》9日報導，K3 Scout無人艇由英國海上防務科技公司Kraken Technology Group供應，攝影機則由第三方廠商提供，後者原先曾對設備安全性作出保證。不過後續調查發現，攝影機內含大陸製造的零組件，並曾向位於大陸的IP位址傳送所謂「心跳通訊」（heartbeat communications），用來確認設備已連網並正常運作。

報導解釋，這類訊號主要用來確認設備是否已連上網路及正常運作。英國國防部則表示，調查沒有發現敏感資料或系統遭傳送至境外的證據。

英國國防部發言人表示，皇家海軍在進行例行網路安全漏洞評估時發現問題，經全面調查後，「沒有證據顯示國防部資料或系統曾遭存取、入侵或向外傳輸」。

發言人也表示，國防部的安全保障及測試流程，就是為了及早找出並處理潛在漏洞，目前也持續對相關系統及設備進行例行安全檢查。

報導指，英國皇家海軍陸戰隊自今年3月起使用這批K3 Scout無人艇，由20艘無人艇組成，採購金額約1,200萬英鎊（約新台幣5.2億元），主要用於監視、部隊防護及精準打擊等任務，也是皇家海軍「蜂巢計畫」（Project Beehive）的一環。

隨著皇家海軍逐步導入由傳統軍艦與無人系統共同組成的混合艦隊，K3 Scout的重要性也隨之提高。今年5月，英國政府曾表示，如果荷莫茲海峽局勢達成持久停火，可能部署K3 Scout執行保護商船及維護航行自由等任務。

一名熟悉此事的國防消息人士向《每日電訊報》表示，英方過去曾利用相關無人艇進行波斯灣任務準備，事件反映零組件來源審查出現重大疏漏。報導另稱，這批無人艇曾出現在英國特種部隊高層舉行敏感會議的地點附近，加上攝影機在無人艇關機後仍可能持續運作，也進一步引發安全疑慮。

Kraken Technology Group回應，部分第三方攝影機確實含有少量來自英國以外地區的零組件。經Kraken與皇家海軍全面稽核後，公司表示，沒有敏感資訊透過非預定管道外流，所有潛在漏洞也已被發現並修補。

資安 海軍 大陸

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