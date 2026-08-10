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與東協關係緊張…緬甸質疑東協特使必要性 拒無條件釋放翁山蘇姬

中央社／ 奈比多10日綜合外電報導
緬甸現任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）。路透社
緬甸現任總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）。路透社

軍方支持的緬甸政府對東南亞國家協會（ASEAN）派任緬甸問題特使一事表達反對。緬甸總統數天前才赴泰國進行具里程碑意義的訪問，而泰國正致力推動鄰國緬甸與東協全面恢復接觸。

路透社報導，自2021年初緬甸軍事領袖推翻翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，引發全國內戰以來，緬甸與東協的關係一直相當緊張。這場內戰據估造成10萬人喪命，數百萬人流離失所。

緬甸領導階層因未落實其與東協達成的「5點共識」和平計畫，被禁止參與東協高層會議。

緬甸外交部上週末發布的聲明以已舉行大選為由，指出東協繼續派任緬甸問題特使已無必要。

緬甸去年12月及今年1月舉行的大選由軍方支持的政黨勝出，時任軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）也因此轉任該國總統。然而，這場選舉因缺乏實質反對派而廣受批評。

泰國外交部長希哈薩（Sihasak Phuangketkeow）上週與敏昂萊在曼谷會談後說，泰國希望緬甸實現和平及穩定，這是東協和平計畫的一環，泰方不會放棄對區域局勢的關切。

然而，親軍方的緬甸國會上月通過拒絕東協計畫的動議，稱該計畫為干涉內政，並呼籲東協重新評估對緬甸的立場。

東協本月7日發表聲明重申，希望兼任緬甸問題特使的菲律賓外長能會晤翁山蘇姬，並呼籲無條件釋放她及其他政治犯。

高齡81歲的諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬，目前因一連串她否認犯下的罪名正在服18年刑期。

面對東協要求與翁山蘇姬會面的立場，緬甸外交部回應：「政府已基於人道因素減輕她的刑期，但全面且無條件釋放她一事，仍需依法辦理。」

東協 緬甸 翁山蘇姬

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