馬來西亞首相安華接受醫療檢查 需留院觀察2天

馬來西亞首相安華的幕僚今天表示，安華正在接受醫療檢查和相關處置，預計需留院觀察2天。

路透社報導，安華（Anwar Ibrahim）的新聞秘書在聲明中表示，安華正在「接受醫療專家團隊安排的檢查和處置」，但未提供進一步細節。

聲明還指出：「讓我們祈禱…願他身體健康，並在不久的將來重返工作崗位。」

今天適逢79歲生日的安華，自2022年起擔任馬來西亞首相，他一直以來都有肩膀和背部疼痛的問題。

安華2018年曾因肩背疼痛住院治療，去年11月也曾因背痛取消前往彭亨州（Pahang）的行程。據醫院今年1月發布的聲明，安華在接受例行健康檢查後，顯示健康狀況良好。