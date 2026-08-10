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韓總統李在明支持率創新低 連4週下跌因政策爭議

中央社／ 首爾10日綜合外電報導

根據今天公布的一項民調，韓國總統李在明（Lee Jae Myung）因一連串政府政策爭議，支持率跌至上任以來新低。

這項由韓國民意調查機構Realmeter進行的調查顯示，李在明的支持率較前一週下滑2.6個百分點，至43.3%，連續第4週下跌。

對李在明施政表現持著負面看法的人增至53%，較前一週上升2.5個百分點。

Realmeter指出，這波下跌受到多項因素影響，包括政府提出的房地產稅修法，以及近來國會通過、旨在剝奪檢察官直接偵查權的刑事訴訟法修正案爭議。

上週公布的新稅制調整，將對高價住宅屋主及非自住房屋所有人課以較重稅負，目的在穩定房市。

調查機構也提到，最近李在明言論指出，韓國「三次政變的核心人物都是陸軍官校出身，卻從未有人被追究責任」，同樣對他的支持率帶來壓力。

這項調查於3日到7日，針對2514名18歲以上民眾進行，信賴水準95%，抽樣誤差為正負2個百分點。

李在明 韓國 國會

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