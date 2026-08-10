快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海。美聯社
中國國家主席習近平（左）與美國總統川普（右）5月15日在北京中南海。美聯社

日經亞洲9日報導，中日去年底因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續拉鋸至今，北京持續在外交、安全與貿易等領域對東京施壓，未見減弱跡象。分析人士指出，此舉不僅是針對日本，更劍指美國，盼削弱由華府主導的亞洲秩序。

日經指出，今年春季以來，美國與歐洲外交人士私下經常談起中國大陸國家主席習近平在會見外賓時批評日本。外交消息人士稱，習近平數度在氣氛友好的交談中，突然把話題轉向日本，嚴厲指責東京正走向重新武裝，並破壞區域和平與穩定，令部分外國領袖感到意外。報導並描述，習近平在多個場合向外國領袖批評日本，非比尋常。

根據日本當局及中國問題專家分析，北京加大對日施壓，背後主要有3項考量。首先，習近平對高市的台灣言論反應強烈，促使中共官員與政府官僚對日立場更加強硬，展現對領導人的忠誠。外交消息人士透露，中國外長王毅今年稍早與一名東南亞高階領袖共進晚餐時，甚至近半時間都在談日本。

其次，北京有意藉日本殺雞儆猴，警告其他國家不要在台灣問題上挑戰中國，否則可能面臨嚴重後果。

不過，更深層原因在於，中國與美國爭奪國際秩序主導權的長期戰略。北京近年積極推動「人類命運共同體」與「全球安全倡議」，試圖擴大中國主導的國際體系，而日益深化的美日同盟正是關鍵阻礙之一。

日本身處第一島鏈，是美國亞洲安全架構的重要支柱。北京因此藉高市的台灣言論施壓東京，炒作「日本重返軍國主義」，企圖削弱外界對日本強化防衛及美日同盟的支持。分析人士因此認為，中國對日施壓實際上也間接劍指華府，意在削弱美國主導的亞洲秩序根基。

北京可能同時判斷，美國總統川普較不重視同盟關係，因此更有空間對日本採取強硬手段。

慶應義塾大學名譽教授國分良成指出，這次中國批評日本「新軍國主義」，矛頭不只對準日本，也指向日本背後的美國與美日同盟。

不過，日經指這套策略也有局限。

目前北美、歐洲與亞洲主要國家均未附和北京對日本軍國主義化的指控，中國若持續對日採取脅迫手段，反而可能加深其他國家對中國自身行為的疑慮。

習近平 歐美 日媒

延伸閱讀

台灣AI經濟寫成功故事！外媒示警：川普、習近平恐成未爆彈

伊朗戰爭掏空美軍火庫！紐時：台海戰力遭抽調 中國盤算華府家底

外務省主導緩和與中關係 學者：日對台表態轉趨謹慎

長崎原爆典禮台灣待遇…日本社群發酵！日網質疑「顧忌大陸」籲公開致歉

相關新聞

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

日經亞洲9日報導，中日去年底因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續拉鋸至今，北京持續在外交、安全與貿易等領域對東京施壓，未見減弱跡象。分析人士指出，此舉不僅是針對日本，更劍指美國，盼削弱由華府主導的亞洲秩序。

能源危機疊加減碳壓力 日本電動車為何還是推不起來

日本電動車轉型速度緩慢，不僅影響汽車產業邁向碳中和的進程，也讓日本在能源安全與能源價格波動方面承受更大壓力。在全球加速推動車輛電動化之際，日本仍高度依賴油電混合車，純電動車普及率遠低於北歐國家及中國。

伊朗革命衛隊元老接掌最高國安會！專家預言「人人想當王」埋內鬥

紐約時報報導，伊朗最高領袖顧問、伊斯蘭革命衛隊元老級指揮官雷札伊，將升官出任最高國家安全委員會秘書。這項人事任命顯示德黑蘭老一代權力菁英正進一步鞏固權力，且強硬派的革命衛隊正掌握伊朗關鍵決策，試圖牽制主導對美談判代表國會議長卡利巴夫和溫和派總統裴澤斯基安。

美國MAGA派網紅訪烏立場大變！背後有哪些考量

2026年7月底，MAGA派網紅盧默（Laura Loomer）一改多年來大力詆毀烏克蘭的立場，造訪烏克蘭，並與總統澤倫斯基會面，公開盛讚烏克蘭人民所展現的「韌性」，甚至明確承認自己的錯誤：「之前，我都不把這5年來烏克蘭人民的奮鬥當一回事，我現在覺得我根本是個渾蛋」。至於為什麼會犯下這個錯誤？「我發覺我被俄羅斯的宣傳工作給騙了，所以才會相信一堆關於烏克蘭的錯誤說法」，她說。

烏克蘭討好川普另闢蹊徑！找MAGA大咖訪烏 總統親接見

烏克蘭隆重接待經常與美國總統川普對話的美國極右翼活動人士盧默（Laura Loomer）。上個月，她與烏克蘭總統澤倫斯基坐下談了約40分鐘，專訪烏克蘭新任代理國防部長，與該國首席拉比（猶太教祭司）共進晚餐，還因為喜歡狗而參觀了動物收容所。 盧默說：「即使我並未在川普政府內任職，他們把我視為川普政府的一份子。」盧默從基輔透過電話受訪時表示，她曾附和俄羅斯關於烏克蘭由新納粹分子統治的錯誤說法，現在對與新的親烏克蘭訊息所引發的「震撼波」感到驚嘆。

台灣押注無人機嚇阻中共 專家指出關鍵弱點

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：台灣押注無人機嚇阻中共 專家指出關鍵弱點 頭條二：伊朗戰耗損美國軍火 亞洲、歐洲同步承壓 頭條三：林肯紀念堂倒影池醜聞 揭川普政府繞過規則

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。