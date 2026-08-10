日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

日經亞洲9日報導，中日去年底因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續拉鋸至今，北京持續在外交、安全與貿易等領域對東京施壓，未見減弱跡象。分析人士指出，此舉不僅是針對日本，更劍指美國，盼削弱由華府主導的亞洲秩序。

日經指出，今年春季以來，美國與歐洲外交人士私下經常談起中國大陸國家主席習近平在會見外賓時批評日本。外交消息人士稱，習近平數度在氣氛友好的交談中，突然把話題轉向日本，嚴厲指責東京正走向重新武裝，並破壞區域和平與穩定，令部分外國領袖感到意外。報導並描述，習近平在多個場合向外國領袖批評日本，非比尋常。

根據日本當局及中國問題專家分析，北京加大對日施壓，背後主要有3項考量。首先，習近平對高市的台灣言論反應強烈，促使中共官員與政府官僚對日立場更加強硬，展現對領導人的忠誠。外交消息人士透露，中國外長王毅今年稍早與一名東南亞高階領袖共進晚餐時，甚至近半時間都在談日本。

其次，北京有意藉日本殺雞儆猴，警告其他國家不要在台灣問題上挑戰中國，否則可能面臨嚴重後果。

不過，更深層原因在於，中國與美國爭奪國際秩序主導權的長期戰略。北京近年積極推動「人類命運共同體」與「全球安全倡議」，試圖擴大中國主導的國際體系，而日益深化的美日同盟正是關鍵阻礙之一。

日本身處第一島鏈，是美國亞洲安全架構的重要支柱。北京因此藉高市的台灣言論施壓東京，炒作「日本重返軍國主義」，企圖削弱外界對日本強化防衛及美日同盟的支持。分析人士因此認為，中國對日施壓實際上也間接劍指華府，意在削弱美國主導的亞洲秩序根基。

北京可能同時判斷，美國總統川普較不重視同盟關係，因此更有空間對日本採取強硬手段。

慶應義塾大學名譽教授國分良成指出，這次中國批評日本「新軍國主義」，矛頭不只對準日本，也指向日本背後的美國與美日同盟。

不過，日經指這套策略也有局限。

目前北美、歐洲與亞洲主要國家均未附和北京對日本軍國主義化的指控，中國若持續對日採取脅迫手段，反而可能加深其他國家對中國自身行為的疑慮。