Genians：北韓駭客用AI製釣魚誘餌、自動化網攻

南韓一家資安公司今天表示，一個北韓駭客組織開發了大型語言模型（LLM）工具並蒐集相關軟體，以協助將網路攻擊自動化、分析竊取資料和製作更具說服力的網路釣魚活動。

路透社報導，資安公司Genians說，有證據表明，與北韓有關的駭客組織Kimsuky已架設並運行和管理人工智慧（AI）模型的工具，包括Ollama、GPT4All和Msty，並結合名為「檢索增強生成」（RAG）的文件搜尋技術。

Genians指出，這些工具能讓駭客在毋須將敏感資訊傳送至外部AI服務的情況下處理文件。

Genians也在與這個組織有關的基礎設施中，發現AI代理開發框架、語音轉文字軟體，以及AI輔助編程工具Cursor。

Genians在報告中指出，相關發現顯示，Kimsuky已不僅止於利用生成式AI製作網路釣魚誘餌，而是進一步建立將現有AI模型整合至惡意軟體開發、資料分析以及攻擊自動化流程中的能力。

Genians還發現以金融和加密貨幣為主題的誘餌文件，這些文件似乎是利用AI生成。Genians說，相關資料刻意模仿合法的投資報告和其他職場文件，以增加可信度。

不過，Genians的調查結果目前尚無法獲得獨立證實。

根據美國和南韓政府及資安專家，北韓多年來一直利用與國家有關的駭客部隊從事間諜活動、竊取資金及創造收入。

美國財政部2023年制裁Kimsuky，將其列為由北韓政府控制的網路間諜組織，並表示該組織為支持平壤戰略目標蒐集情報。