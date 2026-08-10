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伊朗革命衛隊元老接掌最高國安會！專家預言「人人想當王」埋內鬥

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗最高領袖顧問雷札伊7月3日在德黑蘭出席前任最高領袖哈米尼告別式。路透
伊朗最高領袖顧問雷札伊7月3日在德黑蘭出席前任最高領袖哈米尼告別式。路透

紐約時報報導，伊朗最高領袖顧問、伊斯蘭革命衛隊元老級指揮官雷札伊，將升官出任最高國家安全委員會秘書。這項人事任命顯示德黑蘭老一代權力菁英正進一步鞏固權力，且強硬派的革命衛隊正掌握伊朗關鍵決策，試圖牽制主導對美談判代表國會議長卡利巴夫和溫和派總統裴澤斯基安。

研究伊朗安全部隊的田納西大學查塔努加分校教授戈爾卡（Saeid Golkar）認為，但此舉不代表政策將轉向更強硬或務實。他反而預料，雷札伊與同樣曾角逐總統的卡利巴夫恐因政治野心發生衝突，「這樣的組合行不通，每個人都想當國王」。

伊朗總統發言人塔巴塔巴伊（Seyed Mehdi Tabatabaei）9日在社群媒體表示，最高國安會秘書左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）已請辭轉任新職，接下來將由1980年代兩伊戰爭期間領導革命衛隊的雷札伊（Mohsen Rezaei）接任秘書。

伊朗最高國安員會由文官與軍方最高層官員組成，秘書職位名義上由總統任命，實際人選仍由最高領袖決定，在對美戰爭決策上扮演關鍵角色。分析人士指出，左加德本身也是革命衛隊的老將，但並不具備一些現任及前任高層軍事指揮官擁有的權威。

常駐柏林、研究伊朗安全議題的伊朗議題專家阿吉齊（Hamidreza Azizi）表示，雷札伊升任要職顯示伊朗長期掌握安全權力的高層正進一步鞏固自身權勢，而非為政治菁英世代交替、由更年輕一代接班讓路。

雷札伊40多年來活躍於伊朗軍事與政治權力最高層，曾多次參選總統，但未成功。

此舉也顯示伊朗試圖制衡目前主導對美談判的國會議長卡利巴夫。卡利巴夫也是革命衛隊元老級指揮官，且外界普遍認為他與左加德關係密切。

阿吉齊認為，這波國安高層人事調整，可能是穆吉塔巴為「防止卡利巴夫影響力過度膨脹」而採取的制衡手段，表明「內部強硬派正取得上風」。

這波人事調整也被解讀為約束溫和派總統裴澤斯基安。

與穆吉塔巴有姻親關係的強硬派神職人員哈拉齊（Mohammad Bagher Kharrazi）此前便預告雷札伊將接任，稱穆吉塔巴有意藉改組最高國安會牽制裴澤斯基安，甚至要求同樣主張對美外交的外長阿拉奇不得再介入談判。穆吉塔巴與裴澤斯基安辦公室均否認相關說法。

伊朗 革命衛隊 國安會

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