世衛第聶伯羅倉庫遭炸 譚德塞籲停止攻擊醫療設施

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天表示，世衛在烏克蘭儲放醫療物資的一處倉庫7日遭到擊毀，目前尚無傷亡報告。譚德塞呼籲，必須停止攻擊拯救生命的醫療設施。

法新社報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）今天在社群平台X表示，世衛在第聶伯羅（Dnipro）儲放醫療物資的一處倉庫遭到摧毀。

譚德塞指出，「上週五，世衛在烏克蘭第聶伯羅的人道物資儲存倉庫被擊中並遭摧毀，目前尚無傷亡報告。」

他表示，一名世衛工作人員與駕駛當天稍早曾在現場，「團隊成功將約300個棧板中的130個撤離，並在攻擊發生前離開當地」。

譚德塞說，這個倉庫「存放供前線醫療機構使用的人道物資，主要是世衛的緊急物資」。

世衛會記錄全球各地針對醫療機構的攻擊，但依規定不會歸咎責任誰屬。

自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，世衛已記錄3148起針對烏克蘭醫療機構的攻擊事件，其中絕大多數涉及重型武器使用。

這些攻擊事件中，2567起波及醫療機構、71起波及倉庫、645起波及醫療物資；總計已造成240人死亡、1055人受傷。

譚德塞說：「我再如何疾呼都不為過：針對醫療機構的攻擊必須停止。否則，人們將被剝奪拯救生命的醫療照護。」

「即使是戰爭也有規則。其中一條就是：醫療必須受保護！」

無國界醫生組織（MSF）上個月譴責俄羅斯在烏克蘭採取所謂「蓄意摧毀醫療體系的策略」，並記錄戰爭期間一貫的攻擊模式。

這個醫療人道組織表示，俄羅斯對「烏克蘭醫療機構與醫護人員發動不間斷攻擊」。

無國界醫生組織說，這些攻擊「看來構成一項蓄意策略，意圖摧毀醫療體系並集體懲罰民眾，而非俄羅斯入侵下的偶發後果」。

俄羅斯全面攻擊烏克蘭已逾4年，如今雙方正擴大長程攻擊力道，導致平民傷亡人數持續攀升。