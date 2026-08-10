快訊

失業勞工注意！打工收入超過最低工資 不得請領失業給付

吃飯會暈碳嗎？營養師挑戰連吃一週身體變化 揭控制血糖關鍵

駐日內瓦處長宴米其林害錯過班機！遭爆多花百萬公帑 王正旭回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

冰島特警登反捕鯨船 驅逐船員限制入境反引關注

中央社／ 赫爾辛基10日專電

冰島特警午夜全副武裝登船，非但沒能讓反捕鯨倡議噤聲，反而使極具爭議的商業捕鯨活動登上全球媒體焦點。冰島政府並對21名多國籍抗議船員發出驅逐令與申根區入境禁令。

遭驅逐的21名船員隸屬反捕鯨組織「保羅華森基金會」（Captain Paul Watson Foundation）的保育船「班德羅號」（Bandero）。據冰島國家廣播公司（RÚV）報導，船員國籍包括美國、加拿大、澳洲、法國、西班牙與巴西等多國公民；不過，知名動保人士保羅華森本人並未在船上。

冰島警方指控這群抗議人士涉嫌違反國際海洋法，並危及海上航行安全。突襲初期，警方沒收21名船員的通訊器材，將他們軟禁在船上。依據最新處置，目前已允許成員下船，但在驅逐令執行完畢前，僅限在首都雷克雅維克（Reykjavik）市區活動，且須定期向警方報到。

其中，非歐洲經濟區（Non-EEA）公民將面臨申根區（Schengen Area）的入境禁令，歐洲籍船員則遭禁止入境冰島。

衝突導火線是6月下旬啟動的「86 行動」（Operation 86）。班德羅號自6月起駛入冰島海域，欲干擾當地碩果僅存的商業捕鯨長鬚鯨捕鯨公司（Hvalur hf.）的海上作業。

雙方的海上對峙在7月30日達到最高點，據加拿大電視公司新聞網（CTV News）引述船員說法，班德羅號當時逼近冰島捕鯨船，抗議者原打算衝撞捕鯨船，因航速不足作罷。隨後他們放下充氣艇，企圖用網子破壞捕鯨船的螺旋槳，但未得逞。

捕鯨船船員受干擾後認為安全受嚴重威脅，立即向官方求救。冰島國家廣播公司報導，冰島海岸防衛隊要求班德羅號駛離冰島水域並關閉引擎停機，但遭拒絕。午夜時分，防衛隊與「維京特勤隊」（Víkingasveitin）特警部隊武裝登船，順利控制班德羅號，並押送至雷克雅維克港口扣押。

冰島官方相關部門強調，抗議權利不能無限上綱，海上的直接干預行動已威脅其他船隻與船員的生命安全，必須嚴正執法。

保羅華森基金會發布聲明抨擊警方執法過當，並堅稱船隻被控制的地點位於國際水域。基金會在最新的聲明嘲諷，冰島特警的登船行動宛如在拍007龐德電影。聲明更直言，冰島政府把船扣在首都最熱鬧的港口，原本想當作「戰利品」炫耀，反倒幫了反捕鯨運動一個大忙，成功讓冰島殘酷的商業捕鯨行徑引發全球高度關注。

冰島與挪威、日本是目前全球僅存3個仍允許商業捕鯨的國家。在暫停兩年後，冰島於今年6月重啟捕鯨季，多數鯨肉均出口至日本。然而，冰島國內反對捕鯨的聲浪日益高漲，政府預計在今年秋天提出法案，推動全面禁止商業捕鯨。

冰島 保羅 巴西

延伸閱讀

伊朗阿曼協議草案 擬禁美以船隻通行荷莫茲 敵對國須先賠償

印尼破獲1.3噸K他命走私市價37億元 遭扣留船員含台籍

偷渡客遭人蛇多重剝削 移工政策失衡釀悲歌

小虎鯨、偽虎鯨接連現身花蓮海域 賞鯨船幸運目擊

相關新聞

日媒爆料習近平1罕見舉動！令歐美外賓意外 真正矛頭指向美國

日經亞洲9日報導，中日去年底因日相高市早苗「台灣有事」答詢持續拉鋸至今，北京持續在外交、安全與貿易等領域對東京施壓，未見減弱跡象。分析人士指出，此舉不僅是針對日本，更劍指美國，盼削弱由華府主導的亞洲秩序。

能源危機疊加減碳壓力 日本電動車為何還是推不起來

日本電動車轉型速度緩慢，不僅影響汽車產業邁向碳中和的進程，也讓日本在能源安全與能源價格波動方面承受更大壓力。在全球加速推動車輛電動化之際，日本仍高度依賴油電混合車，純電動車普及率遠低於北歐國家及中國。

伊朗革命衛隊元老接掌最高國安會！專家預言「人人想當王」埋內鬥

紐約時報報導，伊朗最高領袖顧問、伊斯蘭革命衛隊元老級指揮官雷札伊，將升官出任最高國家安全委員會秘書。這項人事任命顯示德黑蘭老一代權力菁英正進一步鞏固權力，且強硬派的革命衛隊正掌握伊朗關鍵決策，試圖牽制主導對美談判代表國會議長卡利巴夫和溫和派總統裴澤斯基安。

美國MAGA派網紅訪烏立場大變！背後有哪些考量

2026年7月底，MAGA派網紅盧默（Laura Loomer）一改多年來大力詆毀烏克蘭的立場，造訪烏克蘭，並與總統澤倫斯基會面，公開盛讚烏克蘭人民所展現的「韌性」，甚至明確承認自己的錯誤：「之前，我都不把這5年來烏克蘭人民的奮鬥當一回事，我現在覺得我根本是個渾蛋」。至於為什麼會犯下這個錯誤？「我發覺我被俄羅斯的宣傳工作給騙了，所以才會相信一堆關於烏克蘭的錯誤說法」，她說。

烏克蘭討好川普另闢蹊徑！找MAGA大咖訪烏 總統親接見

烏克蘭隆重接待經常與美國總統川普對話的美國極右翼活動人士盧默（Laura Loomer）。上個月，她與烏克蘭總統澤倫斯基坐下談了約40分鐘，專訪烏克蘭新任代理國防部長，與該國首席拉比（猶太教祭司）共進晚餐，還因為喜歡狗而參觀了動物收容所。 盧默說：「即使我並未在川普政府內任職，他們把我視為川普政府的一份子。」盧默從基輔透過電話受訪時表示，她曾附和俄羅斯關於烏克蘭由新納粹分子統治的錯誤說法，現在對與新的親烏克蘭訊息所引發的「震撼波」感到驚嘆。

台灣押注無人機嚇阻中共 專家指出關鍵弱點

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：台灣押注無人機嚇阻中共 專家指出關鍵弱點 頭條二：伊朗戰耗損美國軍火 亞洲、歐洲同步承壓 頭條三：林肯紀念堂倒影池醜聞 揭川普政府繞過規則

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。