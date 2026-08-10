冰島特警登反捕鯨船 驅逐船員限制入境反引關注

冰島特警午夜全副武裝登船，非但沒能讓反捕鯨倡議噤聲，反而使極具爭議的商業捕鯨活動登上全球媒體焦點。冰島政府並對21名多國籍抗議船員發出驅逐令與申根區入境禁令。

遭驅逐的21名船員隸屬反捕鯨組織「保羅華森基金會」（Captain Paul Watson Foundation）的保育船「班德羅號」（Bandero）。據冰島國家廣播公司（RÚV）報導，船員國籍包括美國、加拿大、澳洲、法國、西班牙與巴西等多國公民；不過，知名動保人士保羅華森本人並未在船上。

冰島警方指控這群抗議人士涉嫌違反國際海洋法，並危及海上航行安全。突襲初期，警方沒收21名船員的通訊器材，將他們軟禁在船上。依據最新處置，目前已允許成員下船，但在驅逐令執行完畢前，僅限在首都雷克雅維克（Reykjavik）市區活動，且須定期向警方報到。

其中，非歐洲經濟區（Non-EEA）公民將面臨申根區（Schengen Area）的入境禁令，歐洲籍船員則遭禁止入境冰島。

衝突導火線是6月下旬啟動的「86 行動」（Operation 86）。班德羅號自6月起駛入冰島海域，欲干擾當地碩果僅存的商業捕鯨長鬚鯨捕鯨公司（Hvalur hf.）的海上作業。

雙方的海上對峙在7月30日達到最高點，據加拿大電視公司新聞網（CTV News）引述船員說法，班德羅號當時逼近冰島捕鯨船，抗議者原打算衝撞捕鯨船，因航速不足作罷。隨後他們放下充氣艇，企圖用網子破壞捕鯨船的螺旋槳，但未得逞。

捕鯨船船員受干擾後認為安全受嚴重威脅，立即向官方求救。冰島國家廣播公司報導，冰島海岸防衛隊要求班德羅號駛離冰島水域並關閉引擎停機，但遭拒絕。午夜時分，防衛隊與「維京特勤隊」（Víkingasveitin）特警部隊武裝登船，順利控制班德羅號，並押送至雷克雅維克港口扣押。

冰島官方相關部門強調，抗議權利不能無限上綱，海上的直接干預行動已威脅其他船隻與船員的生命安全，必須嚴正執法。

保羅華森基金會發布聲明抨擊警方執法過當，並堅稱船隻被控制的地點位於國際水域。基金會在最新的聲明嘲諷，冰島特警的登船行動宛如在拍007龐德電影。聲明更直言，冰島政府把船扣在首都最熱鬧的港口，原本想當作「戰利品」炫耀，反倒幫了反捕鯨運動一個大忙，成功讓冰島殘酷的商業捕鯨行徑引發全球高度關注。

冰島與挪威、日本是目前全球僅存3個仍允許商業捕鯨的國家。在暫停兩年後，冰島於今年6月重啟捕鯨季，多數鯨肉均出口至日本。然而，冰島國內反對捕鯨的聲浪日益高漲，政府預計在今年秋天提出法案，推動全面禁止商業捕鯨。