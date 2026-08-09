聽新聞
0:00 / 0:00
蘇丹內戰升溫…聯合國發災難警告 教宗籲開闢人道走廊
非洲東北部國家蘇丹的內戰近來加劇，引發聯合國警告正在發生人道災難。教宗良十四世今天呼籲，為這場衝突中受困的蘇丹平民開闢人道走廊。
法新社報導，蘇丹政府軍和準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces，RSF）自2023年4月爆發戰爭，近幾週蘇丹中部柯多方省（Kordofan）最大城奧比德（El-Obeid）遭遇激烈無人機攻擊，引發聯合國（UN）發布「紅色警報」。
良十四世（Leo XIV）今天在誦念三鐘經（Angelus）後表示，他正憂心關切「蘇丹的悲慘情勢，特別是在奧比德」。
教宗說：「為了向蘇丹所有人民表達我與你們精神同在，我再次呼籲當局確保為平民開闢人道走廊，同時敦促國際社會支持促成立即停火的相關努力。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。