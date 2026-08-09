蘇丹內戰升溫…聯合國發災難警告 教宗籲開闢人道走廊

2026年7月底，MAGA派網紅盧默（Laura Loomer）一改多年來大力詆毀烏克蘭的立場，造訪烏克蘭，並與總統澤倫斯基會面，公開盛讚烏克蘭人民所展現的「韌性」，甚至明確承認自己的錯誤：「之前，我都不把這5年來烏克蘭人民的奮鬥當一回事，我現在覺得我根本是個渾蛋」。至於為什麼會犯下這個錯誤？「我發覺我被俄羅斯的宣傳工作給騙了，所以才會相信一堆關於烏克蘭的錯誤說法」，她說。

2026-08-10 09:33