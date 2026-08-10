烏克蘭承諾不炸黑海石油設施

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

最近烏克蘭曾攻擊裏海輸油管集團（CPC）位於俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）附近的船隻。美、烏雙方從7月31日開始談判，使烏克蘭做出以上承諾。

CPC的轉運站是哈薩克石油出口的唯一通道，常處理全球約2%的石油供給，被歐洲煉油業高度依賴。烏克蘭密集攻擊俄羅斯的石油出口港，干擾CPC轉運站的裝油作業，一些船東甚至撤離油輪；由於荷莫茲海峽仍未重開，紅海航線又受到葉門胡塞反抗軍威脅，使黑海油運作業益發重要。

美國官員表示，依據美烏協議，烏克蘭承諾將避免以CPC的基礎設施及非俄羅斯船隻。