印尼破獲1.3噸K他命走私市價37億元 遭扣留船員含台籍

印尼緝毒當局今天宣布，在1艘懸掛外國國旗的船上查獲1.3公噸K他命，價值相當新台幣37億多元，是印尼歷來最大緝毒行動之一。遭扣留船員當中有1人是台灣籍。

法新社報導，印尼國家緝毒局（National Narcotics Agency）局長蘇尤迪（Suyudi Ario Seto）在印尼巴淡島（Batam）召開的記者會上表示，當局在2月接獲情報，得知載有「可疑」貨物的貨輪「金勝號」（MV King Sun，譯音）正從泰國航向印尼，因此展開數月監控。

蘇尤迪說，當金勝號本月6日進入印尼領海後，1艘印尼軍艦將其攔截；隔天聯合小組在船內發現藏有65袋物品，經檢驗確認含有K他命。

蘇尤迪指出，這批毒品市價估計達2兆700億印尼盾（約新台幣37億5000萬元），船上共有8名船員已遭扣留，除了1名台灣籍外其餘皆為緬甸籍。

根據印尼國家通訊社安塔拉社（Antara）報導，金勝號懸掛非洲東部國家坦尚尼亞的國旗，它是在離新加坡不遠的印尼廖內群島省（Riau Islands）海域遭到攔截。

蘇尤迪表示，印尼當局仍在搜索這艘船以確認是否還藏有更多毒品，同時正在調查這些K他命的來源地和目的地，以及發貨和收貨者分別是誰。

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