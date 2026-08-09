革命衛隊要求美國滿足伊朗條件 否則不開放荷莫茲海峽

伊朗革命衛隊今天表示，除非美方滿足伊朗昨天提出的所有條件，否則不會重啟荷莫茲海峽。同日伊朗外長否認伊朗正在與美國談判，稱雙方只是透過中間人「交換訊息」。

法新社報導，自美國2月底聯手以色列攻擊伊朗以來，伊朗已實質封鎖對全球經濟至關重要的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。伊朗方面想收取通行費，並持續攻擊船舶，指控它們企圖規避伊朗偏好的航線。

過去可自由通行的荷莫茲海峽持續發生襲擊事件，導致4月的一份停火協議破裂。後來美伊又於6月達成一份為和談鋪路的備忘錄，調解人呼籲雙方回歸備忘錄中的條款。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天表示，伊朗與阿曼針對海峽通行及管理的談判「接近最後階段」，但他補充道，重新開放荷莫茲海峽還需要滿足其他條件，並就違反6月的協議進行賠償。

阿拉奇也否認伊朗正在與美國談判，稱雙方只是透過中間人「交換訊息」。

伊朗最高國家安全委員會（SNSC）秘書左加德（Mohammad Bagher Zolghadr）昨天列出重新開放荷莫茲海峽的條件，其中包括終止「對伊朗及其在黎巴嫩、巴勒斯坦、葉門、伊拉克境內盟友的戰爭與侵略」。

根據塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency），左加德也要求美國解除對伊朗港口的封鎖、取消制裁、解凍遭凍結的資產，並賠償戰時損失。

伊朗革命衛隊今天指出，他們的戰略就是維持封鎖，「直到敵人接受我們的所有條件為止」，「對我們而言，這道海峽現在其實是戰場，而不只是一條航道」。