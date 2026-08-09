事實核查：梅爾茨將宣布辭職？德媒親上火線回擊假消息

有關影片稱，據德國之聲報導，德國總理弗裡德裡希梅爾茨計劃於8月10日宣布辭職，該影片被多個賬戶分享，每個賬戶的瀏覽量有數萬甚至 120 萬次。據稱，這一信息來自基民盟董事會的內部信件，《商報》獲得了該信息，並首先對此進行了報導。

該影片並非出自德國之聲的內容，而是「媒體冒用」（media spoofing）手段的又一例證——即模仿並濫用受信任媒體品牌及新聞頻道的視覺形象，以散布虛假敘事。

用戶可以通過多種跡象識別出這一點：例如該影片並未通過任何DW官方渠道發布。此外，影片在視覺設計上也存在問題，例如，在 00:27 至 00:33 時間段內DW的標志出現了重疊現象。

儘管影片中的配音為德語，但聽起來並非母語人士的發音；其帶有明顯的斯拉夫口音；據DW俄語部指出，具體為俄羅斯口音。再者，若配音為德語，卻搭配英語或其他語言的字幕，這種情況也極不尋常。

冒用知名媒體發布假消息

這一媒體造假行為的受害者，除了德國之聲，還有《商報》（Handelsblatt）。關於梅爾茨將於8月10日辭職的傳聞，據稱源自這家德國日報的報導。影片在00:07處甚至展示了一張號稱來自《商報》網站的截圖，上面刊登了總理的照片，並配有標題：「基民盟洩露文件證實梅爾茨將於8月10日辭職」。

德國之聲聯系了《商報》，並收到了如下回復：「《商報》並未獲得過相關文件。因此，我們也未曾報導過此事。影片中顯示的網站並非真實網站。」《商報》也就此事在網上發布了聲明。

在該虛假影片的1分00秒處，還聲稱基民盟（CDU）認為「更換領導層有助於在9月聯邦大選前穩定黨內局勢」。然而，9月並無聯邦大選。這一點可在聯邦選舉機構的官方網站上查證；德國之聲也獲得了證實這一點的書面回復。

針對相關問詢，基民盟新聞辦公室向德國之聲確認，那份所謂的黨內信函——即影片中引用的所謂《商報》報導的依據——根本不存在。

該影片中為數不多的一個准確說法是：根據一項民調，僅有14%的德國人對梅爾茨作為政府首腦的表現感到滿意。這一數據源自8月4日發布的由RTL和n-tv兩家電視台進行的名為「趨勢晴雨表」（Trendbarometer）的民意調查。<

「由國家授意和操控的攻擊」

該虛假影片的設計與其他來自俄羅斯的虛假信息散布行動存在相似之處，例如「風暴1516」（Storm-1516）和「套娃」（Matryoshka）。專家認為這兩個行動背後是俄羅斯。

安全部門消息人士告訴法新社，該影片的制作方「很可能是風暴1516」。接受德國之聲采訪的虛假信息研究專家朱莉婭．斯米爾諾娃（Julia Smirnova）也指出，下列跡象表明這可能是「風暴1516」的手筆：影片使用德語，配有真人旁白，並通過X平台上擁有大量粉絲的認證賬號進行傳播。

據斯米爾諾娃稱，相比之下，「套娃」行動發布的影片大多為英語，並通過一個由粉絲量較少的虛假賬號組成的網絡進行傳播。

俄羅斯近期試圖對包括柏林、薩克森-安哈爾特州、梅克倫堡-前波默瑞州在內的德國多個聯邦制即將舉行的地方選舉施加影響，其手段便屬於此類。手段包括在社交媒體上指控政客犯有欺詐或謀殺等罪行，以此抹黑其形象。

媒體：俄羅斯黑客瞄准德國政客

事實核查：所謂DW反烏克蘭難民影片純屬偽造

「風暴1516」和「套娃」行動的一個共同特征是頻繁利用媒體仿冒手段來散布虛假敘事。德國情報機構——聯邦憲法保衛局（BfV）和聯邦情報局（BND）——已將俄羅斯認定為「風暴1516」行動的幕後。

在8月5日舉行的政府新聞發布會上，針對俄羅斯散布虛假信息的問題，德國聯邦外交部發言人表示：「俄羅斯每天都在試圖——通過混合戰手段及各種不同方式——在德國施加影響，其目的在於破壞我們的民主、削弱公眾對政治及政治人物的信任。就此而言，俄羅斯正持續不斷地發起由國家授意和操控的攻擊。」

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