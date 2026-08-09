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彭博：烏克蘭承諾不以黑海石油設施及非俄船隻為攻擊目標

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港區。美聯社
俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港區。美聯社

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

最近烏克蘭曾攻擊裏海輸油管集團（CPC）位於俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）附近的船隻。美、烏雙方從7月31日開始談判，使烏克蘭做出以上承諾。

CPC的轉運站是哈薩克石油出口的唯一通道，常處理全球約2%的石油供給，被歐洲煉油業高度依賴。烏克蘭密集攻擊俄羅斯的石油出口港，干擾CPC轉運站的裝油作業，一些船東甚至撤離油輪；由於荷莫茲海峽仍未重開，紅海航線又受到葉門胡塞反抗軍威脅，使黑海油運作業益發重要。

美國官員表示，依據美烏協議，烏克蘭承諾將避免以CPC的基礎設施及非俄羅斯船隻，作為攻擊目標，只要這些船隻不在烏克蘭的制裁名單上，並未載運俄國貨物，且非俄國個人或實體所擁有。烏克蘭也對航商發出指示，說明將遭到攻擊的船隻。

目前仍不清楚這項協議是否足以使黑海航運正常化，或讓航商較不擔心商船遭到攻擊，因為之前一些保護船隻航行的協議都未充分發揮效果。但這次烏克蘭已提供更具體且穩健的承諾，並建立連絡點以確保航行安全。

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