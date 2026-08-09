烏克蘭無人機夜襲俄羅斯邊境州 當局稱造成3死25傷

有關影片稱，據德國之聲報導，德國總理弗裡德裡希梅爾茨計劃於8月10日宣布辭職，該影片被多個賬戶分享，每個賬戶的瀏覽量有數萬甚至 120 萬次。據稱，這一信息來自基民盟董事會的內部信件，《商報》獲得了該信息，並首先對此進行了報導…

2026-08-09 21:41