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烏克蘭無人機夜襲俄羅斯邊境州 當局稱造成3死25傷
接壤烏克蘭的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）當局今天表示，烏克蘭無人機夜襲當地城市貝爾哥羅德，造成3死25傷。
路透社報導，貝爾哥羅德州代理州長舒瓦耶夫（Alexander Shuvayev）說，這次攻擊造成2棟公寓大樓起火、若干住宅和非住宅建物受損，消防人員隨後到場撲滅火勢。
俄羅斯國防部指出，防空部隊在接壤歐洲的俄國邊境區域、克里米亞（Crimea）、黑海及亞速海（Sea ofAzov）上空擊落超過150架烏克蘭無人機。
位於黑海的俄羅斯重要港市諾沃羅西斯克（Novorossiysk）市長克拉弗成柯（Alexander Kravchenko）說，無人機殘骸墜落於當地2處設施，但未透露地點。
俄羅斯新聞社（RIA）引述巴什克爾托斯坦州（Bashkortostan）緊急部門報導，稱1架烏克蘭無人機擊中當地城市烏法（Ufa）1棟興建中的建物和起重機。
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