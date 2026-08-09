美國譴責中國黃岩島新法「破壞穩定」：利用「可疑的」環境保護理由

美國周六（8月8日）譴責中國在南中國海存在爭議的斯卡伯勒礁（Scarborough Shoal）附近從事「破壞穩定」的活動，並表示中國正利用「可疑的」環境保護理由來推進其領土主張。

這座存在主權爭議的島嶼，是一處魚類資源豐富的珊瑚礁群，中國稱為黃岩島，菲律賓稱為「帕納塔格礁」（Panatag Shoal），國際上稱為斯卡伯勒礁（Scarborough Shoal）。長期以來，這裡一直是中菲在主權及漁權問題上的摩擦焦點。該海域同時也是全球每年逾3萬億美元船運貿易的重要通道。

據中國官媒新華社報導，中國上周六（8月1日）發布《黃岩島國家級自然保護區管理辦法》，將在黃岩島建立日常巡護制度，「及時查處各類違法行為」。這些「違法行為」包括，未經中國批准「從事捕撈、采礦和采挖珊瑚、珊瑚礁、硨磲等破壞海洋珍稀物種和自然生態系統的活動」。

美國國務院發言人湯米．皮戈特（Tommy Pigott）表示：「美國拒絕中國持續試圖在斯卡伯勒礁實施其單方面設立的、具有破壞穩定性質的國家級自然保護區，以及阻止菲律賓漁民進入其傳統漁場的做法。」

皮戈特在一份聲明中說：「這是中國又一次單方面企圖利用可疑的環境和法律借口，並輔以脅迫性措施，在南中國海推進其廣泛的領土和海洋主張，同時損害鄰國利益。」

中國對幾乎整個南中國海聲稱擁有主權，但這一主張與文萊、印尼、馬來西亞、菲律賓和越南的專屬經濟區重疊。2016年，海牙常設仲裁法院裁定，中國在該地區的廣泛主張不受國際法支持，但北京拒絕承認該裁決。

2025年9月，中國政府宣布批准建立黃岩島國家級自然保護區，旨在「維護黃岩島自然生態系統多樣性、穩定性和持續性」。菲律賓隨即提出正式外交抗議。美國國務卿盧比奧當時表態，美國與菲律賓站在同一陣線，反對中國在南海島礁設立自然保護區。

中國和菲律賓經常因存在爭議的領土問題發生衝突，最近一次較為嚴重的衝突事件發生在上個月。

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