俄推進速度放緩！愛沙尼亞分析俄軍戰損攀升 7月奪烏不到40平方公里

愛沙尼亞國防軍情報中心在本週簡報中指出，俄羅斯今年7月僅占領不到40平方公里的烏克蘭領土，且俄軍傷亡人數較去年同期增加近30%。報告並指，隨著戰損攀升，俄方正持續就擴大徵兵進行準備。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞國防軍情報中心（Estonian Defense Forces Intelligence Center）表示，上週有關結束俄烏戰爭的談判議題再度浮上檯面，但前線戰事依然激烈。

根據上月統計，情報中心指出，今年7月俄軍占領約36至38平方公里的烏克蘭領土，約為去年7月的1/15。去年7月俄軍占領約564平方公里。

此外，俄軍今年7月損失4萬2860名兵力，與去年同期的3萬3220人相比增加29%。

根據愛沙尼亞國防軍情報中心，在遠程打擊方面，莫斯科今年7月共發射4951架無人機與381枚飛彈；去年同期則為6303架無人機與208枚飛彈，顯示飛彈使用數量增加83%。

情報中心總結指出，相較去年7月，俄軍推進速度明顯放緩，且為每奪取1平方公里付出極高代價，至今仍未能完全占領頓巴斯地區（Donbas）。報告並指出，俄軍7月平均每日損失約1300名軍事人員。

根據報導，情報中心同時提及俄羅斯可能實施動員的議題，指出相關討論持續一段時間，俄方已在法律與組織層面進行準備。

愛沙尼亞國防軍情報中心的報告指出，俄羅斯當局已發布涉及擴大徵兵的動員準備與執行、以及動員登記制度的文件，企業與機構也開始招募動員專責人員。報告提及，有媒體引述美國官員說法稱，俄方正考慮在9月20日國會選舉後實施動員。

對於動員可能帶來的影響，情報中心表示，若俄羅斯決定動員，將可能改變前線兵力平衡，使俄方占優，並在秋季期間加大對烏軍的壓力。隨著天候變化削弱無人機效能，其他偵察與火力支援手段的重要性將提升。

此外，動員也可能使駐紮於俄羅斯境內的部隊補足人力，進一步影響俄羅斯邊境周邊地區的整體安全情勢。