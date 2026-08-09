高市早苗談禁核條約會議 對以觀察員身分出席持慎重態度

今天日本長崎市舉行原爆和平紀念典禮，首相高市早苗針對是否會以觀察員身分參加今年11月舉行的「禁止核武器條約」締約國檢討會議，持審慎態度。

日本共同社報導，今天高市早苗在長崎市舉行的記者會上，被問到政府對「禁止核武器條約」締約國檢討會議的應對方式。

高市早苗僅表示：「為了確保我國的安全保障以及推動核裁軍取得實質進展，有必要從『何者才是真正有效』的觀點進行研擬。」

不過，高市早苗也在致詞中表示：「我國堅持非核三原則，將發揮唯一遭受戰爭核爆國家的使命，推進實現『無核武器世界』的切實舉措。」

長崎市長鈴木史朗則在和平宣言中指出，核武器是「絕對的邪惡」，並向日本政府喊話，要求「堅持非核三原則，並轉向不依賴核武器的安全保障政策」。

鈴木史朗也對國際社會中核戰爭風險日益升高發出警示，各地民眾也誓言「要讓長崎成為最後的被爆地」。

鈴木史朗指出，隨著日本人口高齡化，「沒有原爆受害者的時代」日益臨近，然而國際社會卻因俄羅斯入侵烏克蘭及中東局勢動盪，屢屢出現背離和平與核裁軍的逆流。

鈴木史朗表示：「核威懾論極其危險。人類與核武器絕無法共存。越是依賴核威懾力，核戰爭的風險就越高。」

此外，高市早苗在記者會上也被問及，因應預計秋季召開的臨時國會，是否會進行內閣改組及自民黨黨職人事調整。對此她表示，「政府目前正傾全力處理熊本地震的賑災與應對工作，現階段我沒有什麼可以說明的。」