致力尋回戰爭遺體…烏克蘭志工前線遇難享年40歲 數千人追悼

烏克蘭志工尤可夫20多年來一直致力尋找在戰爭中死亡的平民與軍人遺體，其中包括許多俄羅斯人，然而他日前在搜索過程中因地雷爆炸過世，享年40歲。今天有大批烏克蘭民眾在基輔及其他城市悼念這位勇者。

美聯社報導，數千人今天齊聚基輔市中心的聖弗拉基米爾大教堂（Cathedral of Saint Volodymyr），參加尤可夫（Oleksiy Yukov）的東正教追思禮拜。他本月5日執行遺體搜尋任務時，不幸因地雷爆炸身亡。

尤可夫創立了名為「橋頭堡」（Platsdarm）的組織，專門尋找戰爭死者的遺體，將他們送還家屬，或者為他們舉行體面的喪禮。他深信所有逝者都應獲得妥善安葬，因此被稱為「靈魂收集者」（collector ofsouls）。

尤可夫來自戰火紛飛的頓巴斯地區（Donbas），過去是一名武術教練。他還是青少年時，便發現二戰時期蘇聯士兵的遺骸，從此投入遺體搜尋工作。

橋頭堡的志工經常深入田野、森林和廢墟，這些地方往往埋有地雷。

尤可夫的遺孀卡盧希娜（Evhenyia Kaluhyna）在他的喪禮上承諾，會繼續他的遺體搜索工作。

她說：「這份工作既艱難又可怕，但我向你保證，我們會繼續下去，因為逝者值得獲得安葬，而你為這一切所付出的努力，也值得我們延續下去。」

尤可夫的女兒黛安娜．卡盧希娜（Diana Kaluhyna）告訴美聯社，她父親向悲痛家屬展現的「愛與仁慈」感動了全國人民。

他2022年曾因地雷爆炸而腿部受傷並失去一隻眼睛。在傷勢尚未痊癒的情況下，他仍重返前線。

尤可夫上月才在社群媒體發文描述自己的工作環境：「遙控地雷、砲擊和無人機－一切都與你作對。但你必須去，盡全力讓每個靈魂都能回家。」

談到有人認為應將俄軍遺體棄置不顧，他說：「當他們說，『讓他們在那裡腐爛就好』，我無法認同。這就是我們為每個靈魂而戰的方式。」