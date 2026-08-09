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FBI局長帕特爾任下 與中俄建立執法合作…交流範圍曝光

德國之聲／ 德國之聲
FBI局長帕特爾（Kash Patel）在接受路透社採訪時表示，與中俄的夥伴關係包括人員交流，中國執法官員已訪問過美國，FBI人員也前往中國就相關案件合作並分享情報。此外，FBI與中國官員在協議下還曾進行過聯合突擊搜查和逮捕。美聯社
FBI局長帕特爾（Kash Patel）在接受路透社採訪時表示，與中俄的夥伴關係包括人員交流，中國執法官員已訪問過美國，FBI人員也前往中國就相關案件合作並分享情報。此外，FBI與中國官員在協議下還曾進行過聯合突擊搜查和逮捕。美聯社

FBI局長帕特爾（Kash Patel）在接受路透社採訪時表示，與中俄的夥伴關係包括人員交流，中國執法官員已訪問過美國，FBI人員也前往中國就相關案件合作並分享情報。此外，FBI與中國官員在協議下還曾進行過聯合突擊搜查和逮捕。

據FBI官員消息，七月，帕特爾訪問了北京，並計劃10月對俄羅斯進行類似訪問。

在採訪中，帕特爾稱，FBI與「非傳統夥伴」的合作是選擇性的，僅局限於特定類型的跨國犯罪，如全球兒童色情網絡、以美國公民為目標的網絡詐騙中心。

五月，FBI與中國公安部以及迪拜警方在「沙元行動」中展開合作，對迪拜一架網絡詐騙中心進行大型突擊搜查，逮捕了300人、查獲3億美元並解救數千名被拐騙的工作人員。在至少一起案件中，中國官方媒體報導稱，一名在中國的嫌犯受控「嚴重暴力犯罪」，被遣送回美國。

FBI新的合作關係開始於2025年5月川普訪華，此後，帕特爾也兩度前往中國。帕特爾表示，相關合作現已擴大到四個工作組：網絡詐騙、針對兒童的暴力犯罪、打擊毒品以及逃犯問題。

批評聲

作為夥伴關係的一部分，帕特爾將中國公安部官員帶到FBI在美國的多處設施，分享情報和調查信息。

帕特爾表示，信息交流的範圍十分狹窄，局限於上述四種跨國犯罪，在這些領域中情報分享是相互的。帕特爾表示，FBI的這些新夥伴不會取代美國長期的盟友，如與加拿大、澳大利亞、英國和新西蘭的「五眼聯盟」情報夥伴關係。

一位2024年退休的FBI前督導人員克洛克（Jeff Crocker）向路透社表示：「中俄是我們的敵人，沒什麼好說的。他們在積極的試圖對我們的國家造成經濟、軍事等方面的傷害。」

帕特爾在採訪中表示，對任何訪問FBI的外國人員都會實施反情報措施。三名FBI前雇員向路透社表示，這通常包括電子及物理監控，特別是針對來自被視為美國最危險敵對方的人員。

（路透社）

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中俄 FBI 執法 俄羅斯

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