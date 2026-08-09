德國極右翼AfD支持率飆高！法界人士才籲「別支持」 民調卻曝相反結果

德國各民主政黨目前還保持一致：排除與德國選擇黨AfD合作，該黨部分被認定為極右翼。但未來將如何，似乎有更大的不確定性：數月來，AfD在民調中的支持率大幅上升，其它政黨迄今無法匹敵。

最新「ARD德國趨勢」也顯示出這一動態。該問卷調查由infratest-dimap進行。倘若下周日進行聯邦議會選舉，28%的受訪者表示將投票給AfD，比上次的調查增加1個百分點，創下在「德國趨勢」中的新紀錄。總理默茨所在的基民盟與姊妹黨基社盟(聯盟黨)的支持率則比七月初的上次問卷略有下降。其它政黨支持率保持穩定。

9月，德國兩個重要的東部聯邦州——薩克森-安哈爾特與梅克倫堡-前波莫瑞——將舉行州議會選舉。民調顯示，AfD在這兩個州領先，並擴大了優勢。各民主政黨則拒絕與該右翼民粹政黨合作。不久前，約1000名法律界人士發表公開信，敦促禁止德國選擇黨。

不過，民調顯示出不同的結果：僅37%的受訪者反對與AfD有任何合作。32%的受訪者認為，應視具體情況而定。支持與德國選擇黨全面合作的佔27%，其中多數是該黨的支持者。

德國東部和西部的差異也引人關注。在德東，38%的受訪者贊同像對待其它政黨一樣對待部分為極右翼的AfD，這一比例高於西部。

12%受訪者看好本屆聯邦政府

此外，半數受訪者認為，德國應有根本的政策轉變。僅四成認為需要進行個別的路線調整。

換句話說，對政治體系的信任繼續降低。43%的受訪者表示，自己並未受到公平對待。AfD的支持者中，這一比例達到七成。

過去數周，德國圍繞醫保、養老保險等改革進行了激辯。與此同時，內閣重組時出現了混亂局面。總理默茨的支持率此前就不高，如今更是僅12%的受訪者認為，新一屆聯邦政府會有更好的政策。

近日發生的恐怖襲擊事件所產生的影響，似乎也反映在此次民調中。7月25日，一名極端伊斯蘭份子在柏林駕車沖撞參加同志維權為主題的「驕傲大游行」（又譯克裡斯托弗街游行日， Christopher Street Day) 的人群，導致一名女性死亡，31人重傷。次日，這名男子在逃亡中被警方擊斃。

此次民調顯示，三分之一受訪者擔心自己成為恐襲受害者。七成受訪者認為，極端伊斯蘭恐怖主義是最大的危險。2019年的該民調中，受訪者還認為右翼極端恐怖主義是最大威脅。

此次「ARD-德國趨勢」的問卷調查於8月3日-5日對1300名經代表性抽樣選取的德國公民進行。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】