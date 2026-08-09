快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

德國極右翼AfD支持率飆高！法界人士才籲「別支持」 民調卻曝相反結果

德國之聲／ 德國之聲
德國柏林電視塔前的一根燈柱上懸掛著「德國選擇黨」（AfD）的競選海報。歐新社
德國柏林電視塔前的一根燈柱上懸掛著「德國選擇黨」（AfD）的競選海報。歐新社

德國各民主政黨目前還保持一致：排除與德國選擇黨AfD合作，該黨部分被認定為極右翼。但未來將如何，似乎有更大的不確定性：數月來，AfD在民調中的支持率大幅上升，其它政黨迄今無法匹敵。

最新「ARD德國趨勢」也顯示出這一動態。該問卷調查由infratest-dimap進行。倘若下周日進行聯邦議會選舉，28%的受訪者表示將投票給AfD，比上次的調查增加1個百分點，創下在「德國趨勢」中的新紀錄。總理默茨所在的基民盟與姊妹黨基社盟(聯盟黨)的支持率則比七月初的上次問卷略有下降。其它政黨支持率保持穩定。

9月，德國兩個重要的東部聯邦州——薩克森-安哈爾特與梅克倫堡-前波莫瑞——將舉行州議會選舉。民調顯示，AfD在這兩個州領先，並擴大了優勢。各民主政黨則拒絕與該右翼民粹政黨合作。不久前，約1000名法律界人士發表公開信，敦促禁止德國選擇黨。

不過，民調顯示出不同的結果：僅37%的受訪者反對與AfD有任何合作。32%的受訪者認為，應視具體情況而定。支持與德國選擇黨全面合作的佔27%，其中多數是該黨的支持者。

德國東部和西部的差異也引人關注。在德東，38%的受訪者贊同像對待其它政黨一樣對待部分為極右翼的AfD，這一比例高於西部。

12%受訪者看好本屆聯邦政府

此外，半數受訪者認為，德國應有根本的政策轉變。僅四成認為需要進行個別的路線調整。

換句話說，對政治體系的信任繼續降低。43%的受訪者表示，自己並未受到公平對待。AfD的支持者中，這一比例達到七成。

過去數周，德國圍繞醫保、養老保險等改革進行了激辯。與此同時，內閣重組時出現了混亂局面。總理默茨的支持率此前就不高，如今更是僅12%的受訪者認為，新一屆聯邦政府會有更好的政策。

近日發生的恐怖襲擊事件所產生的影響，似乎也反映在此次民調中。7月25日，一名極端伊斯蘭份子在柏林駕車沖撞參加同志維權為主題的「驕傲大游行」（又譯克裡斯托弗街游行日， Christopher Street Day) 的人群，導致一名女性死亡，31人重傷。次日，這名男子在逃亡中被警方擊斃。

此次民調顯示，三分之一受訪者擔心自己成為恐襲受害者。七成受訪者認為，極端伊斯蘭恐怖主義是最大的危險。2019年的該民調中，受訪者還認為右翼極端恐怖主義是最大威脅。

此次「ARD-德國趨勢」的問卷調查於8月3日-5日對1300名經代表性抽樣選取的德國公民進行。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

本文章由德國之聲授權提供】

投票 德國 民調

延伸閱讀

路透社民調曝光！美國民主黨進步派部分主張 獲獨立選民支持

炸藥無人機闖德機場　德國內政部長：天天面臨境外混合戰

美軍將彈盡炮絕？美伊戰爭歷經五個月 美軍方領導人不斷警告川普

好讀周報／蟑螂黨獲勝！印度國考醜聞連爆 教育部長下台、總理承諾改革

相關新聞

彭博：烏克蘭承諾不以黑海石油設施及非俄船隻為攻擊目標

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

事實核查：梅爾茨將宣布辭職？德媒親上火線回擊假消息

有關影片稱，據德國之聲報導，德國總理弗裡德裡希梅爾茨計劃於8月10日宣布辭職，該影片被多個賬戶分享，每個賬戶的瀏覽量有數萬甚至 120 萬次。據稱，這一信息來自基民盟董事會的內部信件，《商報》獲得了該信息，並首先對此進行了報導…

革命衛隊要求美國滿足伊朗條件 否則不開放荷莫茲海峽

伊朗革命衛隊今天表示，除非美方滿足伊朗昨天提出的所有條件，否則不會重啟荷莫茲海峽。同日伊朗外長否認伊朗正在與美國談判，稱...

美國譴責中國黃岩島新法「破壞穩定」：利用「可疑的」環境保護理由

美國周六（8月8日）譴責中國在南中國海存在爭議的斯卡伯勒礁（Scarborough Shoal）附近從事「破壞穩定」的活動，並表示中國正利用「可疑的」環境保護理由來推進其領土主張…

烏克蘭無人機夜襲俄羅斯邊境州 當局稱造成3死25傷

接壤烏克蘭的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）當局今天表示，烏克蘭無人機夜襲當地城市貝爾哥羅德，造成3死25傷

FBI局長帕特爾任下 與中俄建立執法合作…交流範圍曝光

FBI局長帕特爾（Kash Patel）在接受路透社採訪時表示，與中俄的夥伴關係包括人員交流，中國執法官員已訪問過美國，FBI人員也前往中國就相關案件合作並分享情報。此外，FBI與中國官員在協議下還曾進行過聯合突擊搜查和逮捕…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。