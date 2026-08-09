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劍指中俄！傳美國國防部祕密改寫核戰略 川普將握更多核武選項

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普5日在拉斯維加斯一場活動發表談話。法新社
美國總統川普5日在拉斯維加斯一場活動發表談話。法新社

福斯新聞7日引述NBC報導，美國國防部正祕密研擬新的核武戰略，由戰爭部政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）主導，準備擴大較短程戰術核武的運用選項，讓美國總統川普一旦面臨中國大陸或俄羅斯引發的區域戰爭時，不必在「不動用核武」與「全面戰略核戰」之間二選一，而能擁有更多有限度的核反擊手段。

NBC引述5名知情人士指出，這項機密規畫將更加重視戰術核武，也就是主要用於區域衝突、攻擊軍事目標的核武系統，而非主要仰賴長程戰略核武力量。相關戰略鎖定的情境包括中國或俄國攻擊美國盟友，華府屆時必須思考如何回應，同時避免衝突立即升高為大規模戰略核交火。

一名國防部高階官員向NBC表示，「我們認為，美國需要可信的核武選項」，並稱這項戰略將透過提供「實際且可信的選項」，擴大總統可以採取的手段，進而強化嚇阻能力。

這項調整正值美國同時面對中國與俄國兩個核武力量持續增強的主要對手。俄國仍擁有龐大的戰區核武庫，擁有約2000枚戰區核彈頭，俄烏戰爭期間也多次搬出核武能力示警；中國則快速擴充並現代化核武力量。

如今正值美俄「新戰略武器裁減條約」（New START）失效約半年，美俄數十年來首度失去具有約束力的戰略核武數量限制與核查機制。

戰術核武又稱非戰略核武，通常用於戰區或區域衝突，投射距離較短，主要鎖定軍事目標。不過，「戰術」並不代表破壞力有限，任何核爆仍可能造成大量死傷、放射性落塵，甚至引發對手核報復。

支持這項調整的人士認為，如果川普擁有更多可信、有限度的核反擊選項，便能讓對手相信，美國不必直接發動全面戰略核戰，也能以核武回應，從而提高嚇阻效果。

批評者則警告，更加倚重可在區域戰爭中使用的核武，可能反而降低動用核武的門檻，使原本有限的軍事衝突更容易失控，最終升高為更大規模核戰。

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