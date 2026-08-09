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厄瓜多總統候選人遇害案　前內政部長等7人遭起訴

中央社／ 基多8日綜合外電報導
厄瓜多今年8月發生總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）當街遭暗殺事件。路透
厄瓜多今年8月發生總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）當街遭暗殺事件。路透

2023年8月，厄瓜多總統候選人維拉維森修（Fernando Villavicencio）在大選前遭暗殺身亡，厄瓜多檢察官辦公室今天正式起訴前內政部長等7人，指控他們幕後策劃暗殺行動。

維拉維森修曾是名記者，以調查反貪腐著稱，在2023年總統大選前11天於首都基多（Quito）造勢活動中遇害，當時他在民調中名列第2。

厄瓜多檢方今天在社群平台X上宣布，「以涉嫌參與謀殺罪的間接共犯罪名，起訴這7名被告」。

7名被告包括：前內政部長塞拉諾（Jose Serrano）、前國會議員阿雷亞加（Ronny Aleaga）、企業界人士喬丹（Xavier Jordan），以及和「洛斯洛博斯幫」（Los Lobos Gang）有關的4人，包括疑似幫派首腦查瓦里亞（Wilmer Chavarria），綽號「皮波」（Pipo）。

檢方指出，目前居住在美國的喬丹，當時為謀殺案提供資金，並參與策劃。

塞拉諾在前總統柯利亞（Rafael Correa）任內擔任內政部長，他被控向「洛斯洛博斯幫」提供關於維拉維森修的行蹤。

已受到委內瑞拉庇護的阿雷亞加，檢察官指控他協調「執行謀殺行動」。

查瓦里亞目前人在西班牙，面臨引渡回國，據指出，他為100萬美元報酬而策劃此案。

維拉維森修矢言打擊政治腐敗和販毒活動，遇害前曾表示自己屢遭幫派威脅。

本案另有5人已在2024年7月被判刑，其中31歲主嫌安古洛（Carlos Angulo）據稱是幫派分子，因在獄中遙控策劃、下令槍殺維拉維森修，「被判處34年8個月有期徒刑」 。

此案中疑似開槍的槍手，已在現場遭維拉維森修保鑣擊斃，而案發後數小時內被捕的6名哥倫比亞籍嫌犯，隨後在獄中全數遭到殺害。

厄瓜多 內政部 喬丹

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