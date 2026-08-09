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熊本地震重創九州觀光！4天虧損逾1.8億 砂浴、高千穂峽遊客驟減

聯合新聞網／ 綜合報導
日本發生規模7.1的「令和8年熊本地震」後，熊本縣八代市一名男子看著倒塌的鳥居。 路透
日本發生規模7.1的「令和8年熊本地震」後，熊本縣八代市一名男子看著倒塌的鳥居。 路透

熊本地震發生至今已過十日，災害不僅對當地基礎設施造成嚴重破壞，更對熊本縣乃至整個九州的觀光產業帶來陰霾。根據熊本縣政府統計，光是地震發生當日（7月28日）至31日短短四天內，縣內住宿設施的取消人數就衝破6萬5,500人次，經濟損失預估高達9億日圓（約新台幣1.8億元）。

日媒yahoo報導，針對熊本縣內具體受災狀況，位於南阿蘇村的知名大型度假設施「阿蘇農場樂園（阿蘇ファームランド）」表示，僅地震發生後四天內便接獲330筆取消訂單，8月份更累積高達2,800筆退款申請，光是住宿方面的損失就上看6,000萬日圓（約台幣1,226萬元）。所幸該設施自8月1日起開始接待來自日本全國各地支援的警察住宿，才稍稍紓解了營運壓力。

此外，知名景點「黑川溫泉」的旅館業者也透露，地震發生後四天內，7月至9月預定入住的旅客已有約150人取消。由於屬於天災原因，業者並未收取退房手續費，但面對8月旺季生計受挫，部分旅館已被迫將員工班表縮減至原本的三分之二。而深受大眾喜愛的吉祥物「熊本熊（くまモン）」也在地震發生後暫停了相關公務活動。

除了建物受損，交通的中斷更成為九州觀光受創的主因。目前九州新幹線熊本至新水俣路段持續停駛，九州自動車道八代周邊區域亦有多處封閉，導致福岡、佐賀一帶前往鹿兒島與宮崎的交通大幅受阻；過去熱門的觀光划船體驗，以往開放預約10分鐘內即告售罄，如今卻罕見地連當日券都有餘額；周邊專接學校社團的「高屋溫泉」，也因交通中斷與校方考量面臨團體退訂潮。

指宿溫泉著名的「砂樂」天然砂浴會館表示，8月2日單日造訪人數僅約370人，比去年同期驟降3至4成；當地「翔月」飯店至12月底前的預約更已被取消近500人，業者特別澄清鹿兒島機場至指宿的陸路交通完全正常，呼籲民眾無須過度恐慌。

面對災後觀光業的嚴峻考驗，不少曾歷經東日本大震災的日本媒體從業者表示，災區復原雖然需要時間，但只要等情勢平穩後，民眾未來能將熊本與九州重新納入旅遊規劃，就是對當地業者與災民最大的鼓勵與實質支持。

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