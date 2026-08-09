土耳其外長：埃及可望加入麥加共同防禦協定

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）8日表示，他預期埃及將加入區域夥伴簽署的共同防禦協定，這項協議旨在穩定因中東戰爭而動盪不安的區域情勢。

法新社報導，沙烏地阿拉伯、土耳其及巴基斯坦7日簽署「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint DefenceAgreement）。目前美國與伊朗的戰事已波及周邊國家，也嚴重擾亂荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及紅海的航運。

費丹接受土耳其國家通訊社「安納杜魯新聞社」（Anadolu）專訪時表示，他預期埃及將加入麥加共同防禦協定，並稱埃及「在各項議題上都是我們理所當然的夥伴」。

他說：「我相信下一階段埃及也會加入這個聯盟。我們彼此之間的行動早已經像是聯盟成員一樣。」

「目前有一些技術性問題。一旦問題解決，埃及沒有理由不加入。」

費丹強調，這項協定並非針對任何特定國家，「我們沒有以書面形式列出任何共同威脅。」

他也在專訪中表示，這項協定是朝向區域持久穩定邁出的「最重要一步」，並暗示聯盟未來可能進一步擴大。

「根據我國總統的願景，我們不應侷限於3個國家。我們應該擴大，如果有必要，要讓所有國家都能納入這個框架。」