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土耳其外長：埃及可望加入麥加共同防禦協定
土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）8日表示，他預期埃及將加入區域夥伴簽署的共同防禦協定，這項協議旨在穩定因中東戰爭而動盪不安的區域情勢。
法新社報導，沙烏地阿拉伯、土耳其及巴基斯坦7日簽署「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint DefenceAgreement）。目前美國與伊朗的戰事已波及周邊國家，也嚴重擾亂荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）及紅海的航運。
費丹接受土耳其國家通訊社「安納杜魯新聞社」（Anadolu）專訪時表示，他預期埃及將加入麥加共同防禦協定，並稱埃及「在各項議題上都是我們理所當然的夥伴」。
他說：「我相信下一階段埃及也會加入這個聯盟。我們彼此之間的行動早已經像是聯盟成員一樣。」
「目前有一些技術性問題。一旦問題解決，埃及沒有理由不加入。」
費丹強調，這項協定並非針對任何特定國家，「我們沒有以書面形式列出任何共同威脅。」
他也在專訪中表示，這項協定是朝向區域持久穩定邁出的「最重要一步」，並暗示聯盟未來可能進一步擴大。
「根據我國總統的願景，我們不應侷限於3個國家。我們應該擴大，如果有必要，要讓所有國家都能納入這個框架。」
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