雪梨機場兩客機險相撞 機師急煞釀空服員受傷

澳洲最繁忙機場兩架客機「險些相撞」，造成一名機組人員受傷，澳洲安全監管機構今天已展開調查。

法新社報導，這起事件發生於今天早上，捷星航空（Jetstar）機師被迫緊急煞車，以避免撞上一架卡達航空（Qatar Airways）客機，也因此造成雪梨機場航班運作受到影響。

澳洲運輸安全局（Australian Transport SafetyBureau）表示，捷星航空空中巴士A320客機今天早上正滑行準備飛往黃金海岸（Gold Coast），當時機組人員「發現一架由牽引車拖曳的卡達航空波音777客機，就在交叉滑行道附近」。

聲明指出，兩架飛機均突然停下後，「（捷星航空）A320客機上一名客艙組員受傷，波音777客機起落架與牽引車之間的連接處也受到損壞」。

監管機構表示，調查人員正蒐集兩架飛機及飛航管制的資料，並訪談機組人員與牽引車駕駛，以釐清這起險些相撞事件的原因。

當局也呼籲當時在機場的目擊者提供這起險相撞事故的相關影片。澳洲飛航服務公司（AirservicesAustralia）則表示，雪梨機場航班受事故影響已出現延誤。

捷星航空發言人表示：「我們的飛機當時正依照飛航管制指示行進，但因另一架飛機極為貼近，機師被迫緊急煞車。」

捷星航空一名正在客艙內走動的機組人員因飛機突然停下而受傷，之後接受醫護人員治療。

卡達航空則未立即回應置評請求。

一名未獲授權公開發言的官員表示，初步資訊顯示，負責拖曳卡達航空客機的牽引車並未遵循飛航管制指示。