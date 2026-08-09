快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

雪梨機場兩客機險相撞 機師急煞釀空服員受傷

中央社／ 雪梨9日綜合外電報導
機場示意圖。圖／AI生成
機場示意圖。圖／AI生成

澳洲最繁忙機場兩架客機「險些相撞」，造成一名機組人員受傷，澳洲安全監管機構今天已展開調查。

法新社報導，這起事件發生於今天早上，捷星航空（Jetstar）機師被迫緊急煞車，以避免撞上一架卡達航空（Qatar Airways）客機，也因此造成雪梨機場航班運作受到影響。

澳洲運輸安全局（Australian Transport SafetyBureau）表示，捷星航空空中巴士A320客機今天早上正滑行準備飛往黃金海岸（Gold Coast），當時機組人員「發現一架由牽引車拖曳的卡達航空波音777客機，就在交叉滑行道附近」。

聲明指出，兩架飛機均突然停下後，「（捷星航空）A320客機上一名客艙組員受傷，波音777客機起落架與牽引車之間的連接處也受到損壞」。

監管機構表示，調查人員正蒐集兩架飛機及飛航管制的資料，並訪談機組人員與牽引車駕駛，以釐清這起險些相撞事件的原因。

當局也呼籲當時在機場的目擊者提供這起險相撞事故的相關影片。澳洲飛航服務公司（AirservicesAustralia）則表示，雪梨機場航班受事故影響已出現延誤。

捷星航空發言人表示：「我們的飛機當時正依照飛航管制指示行進，但因另一架飛機極為貼近，機師被迫緊急煞車。」

捷星航空一名正在客艙內走動的機組人員因飛機突然停下而受傷，之後接受醫護人員治療。

卡達航空則未立即回應置評請求。

一名未獲授權公開發言的官員表示，初步資訊顯示，負責拖曳卡達航空客機的牽引車並未遵循飛航管制指示。

雪梨 機場 空服員

延伸閱讀

炸藥無人機闖萊比錫機場 梅爾茨召集國家安全委員會

馬航強制機師毒品檢測 未完成不得執行飛航任務

天降橫禍！台中大里民宅屋頂遭撞…留「鐵證」肇事者溜了警追查

談新空軍一號防禦不足丟安全許可 前空軍部長傻眼：我洩露什麼機密？

相關新聞

彭博：烏克蘭承諾不以黑海石油設施及非俄船隻為攻擊目標

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

事實核查：梅爾茨將宣布辭職？德媒親上火線回擊假消息

有關影片稱，據德國之聲報導，德國總理弗裡德裡希梅爾茨計劃於8月10日宣布辭職，該影片被多個賬戶分享，每個賬戶的瀏覽量有數萬甚至 120 萬次。據稱，這一信息來自基民盟董事會的內部信件，《商報》獲得了該信息，並首先對此進行了報導…

革命衛隊要求美國滿足伊朗條件 否則不開放荷莫茲海峽

伊朗革命衛隊今天表示，除非美方滿足伊朗昨天提出的所有條件，否則不會重啟荷莫茲海峽。同日伊朗外長否認伊朗正在與美國談判，稱...

美國譴責中國黃岩島新法「破壞穩定」：利用「可疑的」環境保護理由

美國周六（8月8日）譴責中國在南中國海存在爭議的斯卡伯勒礁（Scarborough Shoal）附近從事「破壞穩定」的活動，並表示中國正利用「可疑的」環境保護理由來推進其領土主張…

烏克蘭無人機夜襲俄羅斯邊境州 當局稱造成3死25傷

接壤烏克蘭的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）當局今天表示，烏克蘭無人機夜襲當地城市貝爾哥羅德，造成3死25傷

FBI局長帕特爾任下 與中俄建立執法合作…交流範圍曝光

FBI局長帕特爾（Kash Patel）在接受路透社採訪時表示，與中俄的夥伴關係包括人員交流，中國執法官員已訪問過美國，FBI人員也前往中國就相關案件合作並分享情報。此外，FBI與中國官員在協議下還曾進行過聯合突擊搜查和逮捕…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。