李逸洋未出席長崎原爆典禮 抗議席次安排矮化國格

日本長崎原爆和平紀念典禮今天舉行，駐日代表李逸洋並未出席。李逸洋表示，長崎市政府將台灣代表座位安排在使節團區域之外，刻意矮化台灣國格與國家地位，台灣因此決定降低出席層級，並對長崎市政府的安排表達嚴正抗議與譴責。

駐日代表處發布新聞稿表示，李逸洋與2名副代表蔡明耀、周學佑均未出席紀念典禮，改由台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊代表參加。

李逸洋表示，「台灣追求和平、熱愛民主舉世皆知。81年前的廣島、長崎原爆，許多台灣人也是受害者。台灣深刻承受二次世界大戰的悲慘，希望透過參加和平紀念典禮宣示追求和平的決心，並與民主國家共同付諸努力。」

李逸洋指出，去年台灣首次有機會透過長崎和平紀念典禮向國際社會表達追求和平的立場，「可惜長崎市政府態度親中，去年台灣珍惜首次有機會藉和平典禮向世界宣示堅守和平決心，忍辱出席，但會後立即發表聲明抗議對我不公待遇。」

李逸洋指出，過去一年來，多名友台重量級日本國會議員曾向長崎市政府爭取改善台灣代表待遇，駐福岡辦事處也透過地方議員及民間團體持續努力，「遺憾對方仍未給予台灣正確待遇，因此我方也降低層級出席。」

李逸洋表示，在典禮席次安排上，「長崎市政府刻意否定台灣的國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴。此為多年來台灣在日本參加各項中央或地方活動，所未曾有過的遭遇。」

他並批評，「長崎市政府不知其錯誤決策已成為中國對台實施法律戰－『台灣非國家、無主權，是中國的一部分』的執行工具。」

李逸洋鄭重聲明，「台灣是主權完整獨立國家，與中國互不隸屬，中國未曾一天統治台灣，台灣的中華民國建國早於中國，台灣從來不是中國的一部分」，他並對「長崎市政府屈從中國意志，矮化台灣國格，辱損台灣尊嚴的作法表達嚴正抗議與譴責。」

李逸洋也從台日經貿、觀光及災害援助等面向說明雙方關係。他表示，「台積電熊本廠投資將為九州地區帶來10年23兆日圓的經濟效益，長崎市也在受益範圍。」

他指出，「此次熊本地震，繼日本311大地震及能登地震，台灣捐款金額為世界各國第一後，各地再次踴躍展開捐款援助。今年上半年台灣來日觀光客397萬人次，排名為各國第2；消費金額7523億日圓則居各國第一。」

李逸洋表示，「台日之間友誼深厚，一向彼此友善相待，長崎市政府不應該配合中國打壓台灣。」

他進一步指出，「台灣人口2300萬人，雖排名世界第57名，但股市市值僅次於美國、中國、日本，為世界排名第4的國家。目前更是高科技產業硬體製造全世界最重要生產基地，上半年經濟成長率13.72%，台灣舉世傲人的成就已讓世界不敢忽視台灣的存在與價值。」

李逸洋強調，「中國正大力擴張核子武器，並以此威脅世界和平；同時中國不斷在印太地區軍事演習及製造衝突，是區域和平的最大破壞者。長崎和平紀念典禮訴求的是『廢除核武』、『追求和平』，這兩項訴求所要聲討的對象正是中國，長崎市政府扈從中國，貶損追求和平且友好日本的台灣，令人遺憾且失望。」