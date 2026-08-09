快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

李逸洋未出席長崎原爆典禮 抗議席次安排矮化國格

中央社／ 東京9日專電
駐日代表李逸洋（左2）6日率領包括駐大阪辦事處長范振國等5人的台灣代表團，與來自世界121個國家及地區的代表，共同出席廣島原爆和平紀念儀式。圖/駐日代表處提供，中央社
駐日代表李逸洋（左2）6日率領包括駐大阪辦事處長范振國等5人的台灣代表團，與來自世界121個國家及地區的代表，共同出席廣島原爆和平紀念儀式。圖/駐日代表處提供，中央社

日本長崎原爆和平紀念典禮今天舉行，駐日代表李逸洋並未出席。李逸洋表示，長崎市政府將台灣代表座位安排在使節團區域之外，刻意矮化台灣國格與國家地位，台灣因此決定降低出席層級，並對長崎市政府的安排表達嚴正抗議與譴責。

駐日代表處發布新聞稿表示，李逸洋與2名副代表蔡明耀、周學佑均未出席紀念典禮，改由台北駐福岡經濟文化辦事處處長陳銘俊代表參加。

李逸洋表示，「台灣追求和平、熱愛民主舉世皆知。81年前的廣島、長崎原爆，許多台灣人也是受害者。台灣深刻承受二次世界大戰的悲慘，希望透過參加和平紀念典禮宣示追求和平的決心，並與民主國家共同付諸努力。」

李逸洋指出，去年台灣首次有機會透過長崎和平紀念典禮向國際社會表達追求和平的立場，「可惜長崎市政府態度親中，去年台灣珍惜首次有機會藉和平典禮向世界宣示堅守和平決心，忍辱出席，但會後立即發表聲明抗議對我不公待遇。」

李逸洋指出，過去一年來，多名友台重量級日本國會議員曾向長崎市政府爭取改善台灣代表待遇，駐福岡辦事處也透過地方議員及民間團體持續努力，「遺憾對方仍未給予台灣正確待遇，因此我方也降低層級出席。」

李逸洋表示，在典禮席次安排上，「長崎市政府刻意否定台灣的國家地位，完全無視台灣的主權及尊嚴。此為多年來台灣在日本參加各項中央或地方活動，所未曾有過的遭遇。」

他並批評，「長崎市政府不知其錯誤決策已成為中國對台實施法律戰－『台灣非國家、無主權，是中國的一部分』的執行工具。」

李逸洋鄭重聲明，「台灣是主權完整獨立國家，與中國互不隸屬，中國未曾一天統治台灣，台灣的中華民國建國早於中國，台灣從來不是中國的一部分」，他並對「長崎市政府屈從中國意志，矮化台灣國格，辱損台灣尊嚴的作法表達嚴正抗議與譴責。」

李逸洋也從台日經貿、觀光及災害援助等面向說明雙方關係。他表示，「台積電熊本廠投資將為九州地區帶來10年23兆日圓的經濟效益，長崎市也在受益範圍。」

他指出，「此次熊本地震，繼日本311大地震及能登地震，台灣捐款金額為世界各國第一後，各地再次踴躍展開捐款援助。今年上半年台灣來日觀光客397萬人次，排名為各國第2；消費金額7523億日圓則居各國第一。」

李逸洋表示，「台日之間友誼深厚，一向彼此友善相待，長崎市政府不應該配合中國打壓台灣。」

他進一步指出，「台灣人口2300萬人，雖排名世界第57名，但股市市值僅次於美國、中國、日本，為世界排名第4的國家。目前更是高科技產業硬體製造全世界最重要生產基地，上半年經濟成長率13.72%，台灣舉世傲人的成就已讓世界不敢忽視台灣的存在與價值。」

李逸洋強調，「中國正大力擴張核子武器，並以此威脅世界和平；同時中國不斷在印太地區軍事演習及製造衝突，是區域和平的最大破壞者。長崎和平紀念典禮訴求的是『廢除核武』、『追求和平』，這兩項訴求所要聲討的對象正是中國，長崎市政府扈從中國，貶損追求和平且友好日本的台灣，令人遺憾且失望。」

長崎 李逸洋 和平 日本

延伸閱讀

賴總統盼深化台日安全韌性合作 實現自由開放印太

接待美智庫 徐國勇談藍綠兩岸路線盼速審無人機條例

趙建民／美國戰略退縮 台灣夢幻空想

突破陸打壓！台灣獲邀出席太平洋島國論壇峰會 秘書長：重要發展夥伴

相關新聞

彭博：烏克蘭承諾不以黑海石油設施及非俄船隻為攻擊目標

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

事實核查：梅爾茨將宣布辭職？德媒親上火線回擊假消息

有關影片稱，據德國之聲報導，德國總理弗裡德裡希梅爾茨計劃於8月10日宣布辭職，該影片被多個賬戶分享，每個賬戶的瀏覽量有數萬甚至 120 萬次。據稱，這一信息來自基民盟董事會的內部信件，《商報》獲得了該信息，並首先對此進行了報導…

革命衛隊要求美國滿足伊朗條件 否則不開放荷莫茲海峽

伊朗革命衛隊今天表示，除非美方滿足伊朗昨天提出的所有條件，否則不會重啟荷莫茲海峽。同日伊朗外長否認伊朗正在與美國談判，稱...

美國譴責中國黃岩島新法「破壞穩定」：利用「可疑的」環境保護理由

美國周六（8月8日）譴責中國在南中國海存在爭議的斯卡伯勒礁（Scarborough Shoal）附近從事「破壞穩定」的活動，並表示中國正利用「可疑的」環境保護理由來推進其領土主張…

烏克蘭無人機夜襲俄羅斯邊境州 當局稱造成3死25傷

接壤烏克蘭的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）當局今天表示，烏克蘭無人機夜襲當地城市貝爾哥羅德，造成3死25傷

FBI局長帕特爾任下 與中俄建立執法合作…交流範圍曝光

FBI局長帕特爾（Kash Patel）在接受路透社採訪時表示，與中俄的夥伴關係包括人員交流，中國執法官員已訪問過美國，FBI人員也前往中國就相關案件合作並分享情報。此外，FBI與中國官員在協議下還曾進行過聯合突擊搜查和逮捕…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。