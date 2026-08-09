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加拿大卑詩省野火失控　逾2萬人緊急撤離

中央社／ 加拿大維多利亞8日綜合外電報導

加拿大西部卑詩省一處快速蔓延、延燒面積幾乎在一夜之間翻倍的野火迫使逾2萬人連夜撤離後，當局今天宣布該省進入緊急狀態。

綜合法新社及路透社報導，在強風助長下，「鮑德山脈」（Bald Range）大火7日深夜迅速擴大，迫使塞默蘭（Summerland）、皮奇蘭（Peachland）以及歐肯納根湖（Okanagan Lake）西側其他地區發布撤離命令。這一帶是卑詩省的主要葡萄酒產區，也是全加拿大第2大葡萄酒產區。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）報導，隨著火舌逼近，法爾德（Faulder）社區有50多人必須搭乘直升機撤離。

卑詩省省長尹大衛（David Eby）今天透過聲明表示：「我們知道已有大量房屋和財產損失，也知道有些人在情勢迅速變化時受困。」

「目前正進行空中撤離，協助仍受困在火線之後的人員撤離。」

尹大衛還說，1名消防官員形容，火焰竄上約30公尺高的樹木，並再向上延伸約60公尺，而且火勢還形成自己的氣象系統，引發閃電，閃電又進一步助長火勢。

卑詩省緊急事務管理及氣候應對廳長葛凱莉（KellyGreene）宣布全省進入緊急狀態。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）在社群平台X發文，感謝消防員與第一線應變人員「不辭辛勞地守護民眾安全」。

他表示：「聯邦政府已準備好協助並支持卑詩省政府進行相關工作。我心繫所有被迫撤離家園的人們，希望他們能儘快安全返家。」

宣布緊急狀態後，卑詩省政府即可取得特殊權力，包括管制交通、保障物資供應以防止哄抬價格，以及運用特定工具協調救援工作等。

鮑德山脈大火於7日傍晚首次通報。官員表示，這場大火已引發今夏迄今最大規模的撤離行動，卑詩省各地已有超過2萬人被迫撤離家園。

今年加拿大安大略省（Ontario）及魁北克省（Quebec）等數個省份遭到野火肆虐，高溫乾燥天候助長森林地區火勢。

在炎熱乾旱的卑詩省，目前約有1500名消防人員合力對抗超過100起火災。全省已發布40項撤離命令及49項撤離警報。

根據加拿大跨部門森林消防中心（CanadianInteragency Forest Fire Centre），今年加拿大全國野火燃燒面積已達400萬公頃。

加拿大 失控 野火

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