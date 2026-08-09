哥倫比亞右翼總統上任首日 發生兩起爆炸致警殉職

哥倫比亞不同地區今天發生兩起爆炸攻擊，新任總統艾思普雷雅（Abelardo de la Espriella）上任首日即發生爆炸事件，造成至少1名警察死亡、數人受傷。

法新社報導，這名作風強硬的極右翼領袖昨天在西南部城市卡利（Cali）就職。他競選時曾承諾，「對毒品恐怖主義絕不休戰」，並終止與武裝團體的和平談判。

哥倫比亞軍方表示，哥倫比亞革命軍（FARC）游擊隊異議分子今天凌晨在卡利附近使用炸藥炸毀一處公路收費站，造成兩名警衛輕傷。

由哥倫比亞頭號通緝游擊隊指揮官莫羅迪斯科（Ivan Morodisco）率領的叛軍在收費站周邊地區活動。這座收費站在桑坦德基利喬鎮（Santander deQuilichao）的泛美公路上，當時正處於施工階段。

莫羅迪斯科領導的異議分子脫離了2016年哥倫比亞革命軍與哥倫比亞政府達成的歷史性和平協議。

艾思普雷雅今天在社群媒體上譴責這起爆炸攻擊，並在社群平台X發文表示：「攻擊國家基礎建設，就是在阻礙國家的進步。」

他還說：「我要對肇事者傳達明確訊息：天涯海角都沒有你們的容身之處，政府絕不姑息、嚴懲不貸。」