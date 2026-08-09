休達移民潮釀西義爭端　歐盟：邊境管制可望很快解除

西班牙今起針對從義大利入境的旅客實施邊境管制，以回應義大利在上月底西班牙北非飛地休達（Ceuta）爆發大規模移民潮之後採取的類似措施。

法新社報導，西班牙7日宣布將加強邊境管制，理由是義大利正面臨「持續的非法移民壓力」。此舉加劇了這兩個同為歐洲聯盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）成員國的爭端。

西班牙左派政府抱怨，義大利右翼政府7月31日以大批移民湧入休達為由，針對來自西班牙的旅客不公平地實施為期1個月的邊境管制，並暫停歐洲申根區（Schengen Area）的免邊境管制安排。

7月30日及31日，逾7萬名移民從摩洛哥越境進入休達，不過幾乎所有人都已在48小時內返回摩洛哥。

這波移民潮引發歐洲各國警戒，尤其是部分要求對非法移民採取更嚴格措施的右翼政府。不過，根據休達的相關規定，移民若要前往歐洲大陸，仍須再接受一層邊境管制檢查。

歐盟內政和移民事務專員布倫納（MagnusBrunner）今天表示，他已與西班牙及義大利內政部長聯繫，兩人都確認內部邊境管制屬「暫時性」措施。

布倫納在社群平台X發文表示：「我強調，我們在打擊非法移民方面已取得進展，而成員國之間的信任是我們最寶貴的資產。」

他指出，西班牙當局已保證，休達發生的事件「不會對申根區造成長期影響」，因此，義大利方面「已釋出管制措施可能很快解除的訊號」。

西班牙內政部表示，針對從義大利入境旅客的新管制措施將實施至9月7日。