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炸藥無人機闖德機場　德國內政部長：天天面臨境外混合戰

中央社／ 柏林9日綜合外電報導
無人機示意圖。聯合報系資料照
無人機示意圖。聯合報系資料照

德國「週日畫報」今天引述德國內政部長多布林特的說法報導，在萊比錫－哈雷機場傳出無人機攜帶炸藥企圖攻擊事件後，德國每天都面臨來自國外的混合戰攻擊。

多布林特（Alexander Dobrindt）向「週日畫報」（Bild am Sonntag）表示，外國勢力正試圖透過在德國境內製造恐慌，在政治與社會層面壓制德國。

多布林特表示：「我們並未處於戰爭狀態，但每天都遭到混合戰的攻擊。外國勢力進行的間諜活動、破壞行為、網路攻擊或秘密行動，目的都在於使德國陷入不穩定或造成直接傷害，這些已成為常態。」

「週日畫報」提前發布的採訪內容並未提及他是否特別點名任何國家。

位於德國東部的萊比錫－哈雷機場（Leipzig-HalleAirport）4日發現載有炸藥的無人機後，部分德國國會議員將矛頭指向俄羅斯。俄羅斯自2022年入侵烏克蘭後，便一直與烏克蘭處於戰爭狀態。

俄羅斯駐柏林大使館7日駁斥，萊比錫事件純屬「捏造的挑釁」，並表示這又是一起在缺乏證據的情況下對俄國提出指控的例證。

隸屬保守派基督教社會黨（CSU）的多布林特，曾將萊比錫事件稱為「混合攻擊情境」，且不排除有外國勢力介入的可能性。

一名軍方作戰指揮部發言人昨天向法新社表示，德國西部一座已知設有大型地下倉庫的軍事設施上空發現無人機。

該發言人證實德國媒體的報導，指出梅赫尼希（Mechernich）基地的安全中心已於6日將無人機目擊事件通報警方。他還說，警方已展開調查，但拒絕透露更多細節。

梅赫尼希基地是一處特殊軍事設施，用於在地下130公尺深處儲存裝備，占地約3萬平方公尺，相當於4座足球場。

該基地存放美製愛國者（Patriot）防空系統的零組件。烏克蘭曾多次請求提供該系統，以協助抵禦俄羅斯的空襲攻擊。

無人機 內政部 機場

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