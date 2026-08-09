中菲民主礁衝突升溫 美批北京破壞穩定、力挺馬尼拉

中菲因南海民主礁爭議升溫之際，美國今天表示，拒絕接受中國持續企圖在民主礁強推具有破壞穩定性質的「國家級自然保護區」，並剝奪菲律賓漁民進入傳統漁場的權利，這是中國以脅迫為後盾，利用環保及法律為藉口的單邊企圖。

2025年9月，中國宣布在民主礁（中國稱黃岩島）設立「國家級自然保護區」，引發中方在該珊瑚礁淺灘建造永久性設施的爭議後，今年8月1日，中國自然資源部、國家林草局、中國海警局、海南省政府聯合印發「黃岩島國家級自然保護區管理辦法」，針對管理機制、管護措施、法律責任等作出規定。

美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）今天發布聲明表示，華府拒絕接受中國持續企圖在民主礁強推具有破壞穩定性質的「國家級自然保護區」，並剝奪菲律賓漁民進入2016年仲裁裁決所認定之傳統漁場的權利。

皮戈特說：「這是中國以脅迫為後盾，利用可疑的環保及法律藉口，以犧牲鄰國利益為代價，推進其在南海廣泛領土與海洋主張的又一項單邊企圖。」

同時，他表示，美國與其盟友菲律賓站在一起，支持自由與開放的印太地區。

國務院這項聲明正值中菲民主礁爭議升溫之際。菲律賓外交部7月31日表示，已向聯合國秘書處遞交民主礁（菲國稱馬辛洛克灘，Bajo de Masinloc）及其周邊海域的官方海圖，以此向國際社會公告領海基線。

共軍南部戰區隨後在8月1日公告在民主礁領海、領空和周邊海空域組織海空聯合演訓。

2012年4月，菲律賓與中國船艦在民主礁一帶對峙數週，中方最終實質控制民主礁並持續派艦駐守。菲律賓政府隨後在2013年針對中國、單方面將南海爭議提交海牙常設仲裁庭。

仲裁庭於2016年7月12日作出裁決，認定中國主張的「九段線」在國際法下沒有法律效力；菲律賓200海里專屬經濟海域未與其他國家重疊，菲律賓有權在其專屬經濟海域內從事捕魚及資源開發等活動，中國在菲律賓專屬經濟海域內興建人工島及阻撓漁民捕魚屬非法行為。

北京表示，不接受、不承認仲裁結果。

中華民國外交部當時則表示，仲裁過程未邀請中華民國參與，裁決結果對中華民國不具法律拘束力，並強調中華民國對南海諸島及其相關海域享有國際法及海洋法上的權利不容置疑。

菲律賓宣布在民主礁劃設領海基線後，中華民國外交部回應指出，其對南海諸島及其相關海域的主權立場一貫明確，任何涉及南海的對話、協商或多邊機制，均不應排除台灣。