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川普相關美商擬於格陵蘭鑽油 當局警告未核准

中央社／ 努克8日綜合外電報導

一家與美國總統川普（Donald Trump）有關聯的美國石油公司，正準備在格陵蘭（Greenland）一處偏遠地區鑿井鑽油，儘管這間公司尚未取得當地政府的許可。

「衛報」（The Guardian）報導，隨著川普再次揚言要取得這片廣大北極領土的主權，鑽探準備作業所需的物資，近日已運抵格陵蘭東岸登岸。

這一舉動促使格陵蘭政府發出「嚴正警告」，強調並未批准這批設備登岸。格陵蘭政府在聲明中表示：「所有未來的後勤運作，必須在執行前事先通報，並獲礦產資源管理單位核可。」

兩天後，川普在他的「真實社群」（Truth Social）平台發文，貼出自己俯視格陵蘭一處村落的圖片。

去年新成立的德州公司「格陵蘭能源」（GreenlandEnergy）高層聲稱，詹姆森地（Jameson Land）下方可能蘊藏價值高達1兆美元的原油。他們宣布計畫投入6000萬美元鑽探兩口油井，以驗證油藏。

儘管格陵蘭2021年出於環境考量暫停核發新石油許可，但英企「80哩」（80 Mile）先前已取得詹姆森地的探勘權。格陵蘭能源公司的公司文件指出，這間公司將以資助探勘為條件取得該專案的大部分股權，但仍需獲得政府批准才能推進。

格陵蘭能源董事長兼大股東，且看似與川普圈關係密切的史維茲（Larry Swets）曾強調，這個石油專案「與美國吞併行動無關」。

今年6月，一名公司代表在詹姆森地社區會議中，曾錯誤宣稱已取得登岸鑽井設備的許可。對此，史威茲解釋：「我們對這個專案的熱情，導致溝通產生混淆。」

但到了隔月，這個人口稀少地區的當地居民注意到，一艘拖船拉著駁船靠岸並卸下十多個貨櫃。格陵蘭政府的聲明指出：「此舉目的是將設備運至詹姆森地登岸，以配合規劃中的石油探勘鑽井作業。」

格陵蘭能源拒絕回應「衛報」的詢問。不過，該公司於日前致股東的信中提及：「近期專案領導團隊與格陵蘭監管及監督主管機關的高層會談具建設性，我們對於取得剩餘鑽探所需許可的進展持續感到樂觀。」信中並指出，經討論後，初期將僅鑽探一口油井。

有格陵蘭能源代表表示，載有公司300個裝載鑽探設備貨櫃的船隻，預定於9月12日自加拿大啟航，10月展開鑽探作業。

極右派的路易斯安那州州長、現任川普格陵蘭特使藍德瑞（Jeff Landry）表示，格陵蘭明年就有可能開始生產石油。

格陵蘭 川普 石油

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