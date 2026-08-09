快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

保加利亞稱無人機載炸藥 烏克蘭否認蓄意攻擊

中央社／ 保加利亞首都索菲亞8日綜合外電報導

烏克蘭今天否認針對保加利亞發動攻擊。此前，一架無人機在保加利亞與羅馬尼亞邊境附近爆炸，事發地點鄰近連接土耳其與烏克蘭的戰略天然氣管道「泛巴爾幹管線」。

法新社報導，保加利亞國防部表示，這架無人機屬於「烏克蘭軍方廣泛使用」的型號，外交部長因此召見烏克蘭大使，安排10日會面。

烏克蘭方面表示，正「與保加利亞方面密切聯繫，以釐清事件相關情況」。這是近期烏克蘭對抗俄羅斯侵略期間，無人機誤入北大西洋公約組織（NATO）領空的最新案例。

烏克蘭外交部發言人泰希（Georgiy Tykhyi）指出：「我們可以確定，烏克蘭武裝部隊並未蓄意將任何裝備導向保加利亞。」他將此事件歸咎於俄羅斯的入侵。

這次爆炸未造成傷亡，保加利亞總理拉德夫（Rumen Radev）表示，無人機所攜帶的炸藥「數量可觀」。

他在政府釋出的一段影片中說，無人機爆炸地點靠近羅馬尼亞邊境的卡爾達姆（Kardam）檢查站附近，距離泛巴爾幹天然氣管線（Trans-Balkan gas pipeline）的壓縮站僅約1公里，該地靠近黑海、位於保加利亞東北部。

保加利亞國防部分析墜毀殘骸後表示，「目前沒有跡象顯示這是一起蓄意事件」。

烏克蘭 保加利亞 無人機

延伸閱讀

炸藥無人機闖萊比錫機場 梅爾茨召集國家安全委員會

俄軍空襲烏克蘭首都基輔及周邊區域 造成4人喪命

麥考爾：中國比俄羅斯難對付 無人機有助台灣防衛

與俄關係密切…澤倫斯基首訪塞爾維亞 會晤武契奇尋求支持

相關新聞

彭博：烏克蘭承諾不以黑海石油設施及非俄船隻為攻擊目標

彭博資訊引述美國官員的話報導，烏克蘭已同意不以俄羅斯以外的油輪，以及攸關哈薩克石油出口的黑海基礎設施為攻擊目標，烏克蘭也已建立聯絡點，與航商交換資訊，以確保商船航行安全。此舉可能使黑海區域的石油流量大量增加。

事實核查：梅爾茨將宣布辭職？德媒親上火線回擊假消息

有關影片稱，據德國之聲報導，德國總理弗裡德裡希梅爾茨計劃於8月10日宣布辭職，該影片被多個賬戶分享，每個賬戶的瀏覽量有數萬甚至 120 萬次。據稱，這一信息來自基民盟董事會的內部信件，《商報》獲得了該信息，並首先對此進行了報導…

革命衛隊要求美國滿足伊朗條件 否則不開放荷莫茲海峽

伊朗革命衛隊今天表示，除非美方滿足伊朗昨天提出的所有條件，否則不會重啟荷莫茲海峽。同日伊朗外長否認伊朗正在與美國談判，稱...

美國譴責中國黃岩島新法「破壞穩定」：利用「可疑的」環境保護理由

美國周六（8月8日）譴責中國在南中國海存在爭議的斯卡伯勒礁（Scarborough Shoal）附近從事「破壞穩定」的活動，並表示中國正利用「可疑的」環境保護理由來推進其領土主張…

烏克蘭無人機夜襲俄羅斯邊境州 當局稱造成3死25傷

接壤烏克蘭的俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）當局今天表示，烏克蘭無人機夜襲當地城市貝爾哥羅德，造成3死25傷

FBI局長帕特爾任下 與中俄建立執法合作…交流範圍曝光

FBI局長帕特爾（Kash Patel）在接受路透社採訪時表示，與中俄的夥伴關係包括人員交流，中國執法官員已訪問過美國，FBI人員也前往中國就相關案件合作並分享情報。此外，FBI與中國官員在協議下還曾進行過聯合突擊搜查和逮捕…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。