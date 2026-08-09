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泰校園血案學生還原現場 叮嚀媽媽別打電話防鈴響

中央社／ 泰國邦庫艾9日綜合外電報導
14歲的金（Khim）接受路透獨家專訪時，展示自己在泰國校園槍擊事件疏散過程中錄下的影片。路透
14歲的金（Khim）接受路透獨家專訪時，展示自己在泰國校園槍擊事件疏散過程中錄下的影片。路透

泰國曼谷近郊7日發生校園槍擊案，事發當時，受困在教室的14歲學生「金」接到母親訊息警告校園出現槍手後，她還回覆叮嚀媽媽千萬別打電話，「因為鈴聲會響」。

路透社報導，帖詩琳學校暖武里分校（DebsirinNonthaburi School）7日的血案造成9人喪生、23人受傷，涉嫌犯案的另1名14歲學生也自戕，是泰國自2022年以來最嚴重的大規模槍擊案，再次引發這個東南亞擁槍大國對槍枝管制的討論。

槍手犯案的40分鐘期間，受困在5號大樓教室內的金（Khim）開始用平板查看訊息。

她的姊姊傳來訊息，告訴她自己就在隔壁的4號大樓教室。此時，母親也傳來消息，警告她校園裡出現持槍歹徒。

金說：「我回她我知道，還提醒她：『媽媽，別打電話給我，因為鈴聲會響。』」

「接著，我聽到一聲巨響，聲音大到好像就在我耳邊。」金描述，當他們發現槍手就在走廊不遠處的幾間教室外時，整個班上陷入極度驚恐。

金說：「我不知道槍手是不是有選擇性地射擊，也不知道他是不是想對整間學校開槍。」

沒多久，警方開始逐步掌控校園部分地區，老師也下令全班撤出教室；但此時，槍手正轉往4號大樓，也就是她姊姊躲藏的地方。

●接到女兒慌張來電 媽媽：數槍聲

52歲護理師「關」（Kwan）當天上午正在公立醫院上班，卻接到大女兒，也就是「金」的姊姊來電，告訴她校園發生槍擊案。

僅願意以小名「關」受訪的她表示，根據大女兒轉述的學生群組對話，她判斷槍手應是持手槍行凶。

她一邊保持通話，一邊要大女兒「數槍聲」，認為手槍彈匣容量頂多15到20發：「數數看他有沒有打光。」

警方後來表示，這名疑似槍手至少開了26槍，身上還搜出34發子彈。

關告訴路透社說：「沒想到，槍響聲越來越近，最後來到4號大樓，也就是我女兒所在的那棟。」

她用另一支手機撥打緊急專線，接線人員告訴她，已經有員警和專責部隊趕到現場。「我告訴他們：『現在我正用擴音和孩子保持聯繫，他（槍手）正在2樓，從右側一間間清查教室。』」

沒多久，與女兒的通話突然中斷。

關開始祈禱，幾分鐘後，女兒打回來報平安，毫髮無傷。

數小時後，一家人終於在距校不遠的曼谷郊區家中團聚。金談到姊姊時說：「平常我們見面總是吵個不停，但這次見到她，我從沒這麼愛過她。」

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校園 血案 學生 泰國 槍擊

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